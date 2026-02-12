VÍDEO: El angustioso momento en que una conductora cae por un socavón en Cáceres y sufre una crisis de ansiedad

Una mujer se ha precipitado con su vehículo a un socavón en la carretera CC-428, en la provincia de Cáceres. El incidente se ha producido en el punto kilométrico 7,5 de la vía que conecta las localidades de Berzocana y Logrosán, a consecuencia del desprendimiento de un tramo de la calzada.

El suceso ha tenido lugar poco después de las 7.00 horas. La conductora circulaba por la carretera cuando cedió bajo el vehículo. Tras el impacto, la mujer sufrió una crisis de ansiedad y fue trasladada al Centro de Salud de Berzocana, donde recibió atención médica.

Como consecuencia del socavón, la CC-428 permanece cortada al tráfico, según ha informado la Guardia Civil. El hundimiento ha afectado de forma directa a la circulación en esta vía secundaria, utilizada a diario por vecinos de la zona.

El deterioro del asfalto, en el foco

El episodio en Cáceres vuelve a situar en primer plano el estado de conservación de las carreteras. La patronal del sector del asfalto, advierte de un déficit en la producción destinado a actuaciones de mayor alcance. Según sus datos, más del 70% del asfalto fabricado se emplea en reparaciones puntuales, lo que limita las intervenciones estructurales.

Desde el sector señalan que el problema radica en la falta de mantenimiento sostenido y en la ausencia de rehabilitaciones en profundidad. Para abordar la red viaria con criterios estructurales, sería necesaria una inversión estimada en 13.000 millones de euros, destinada a incrementar la producción y ejecutar obras de mayor entidad.

La situación se repite en distintos puntos del país. Conductores denuncian daños en sus vehículos por el mal estado del firme. "Un montón de coches parados con reventobes de ruedas, esto es un desastre", relatan usuarios en la A-4. En otros tramos, las quejas se suceden: "Esto es una vergüenza, para que alguien se mate… Con los impuestos que pagamos no están mantenidas".

En la A-6, a su paso por la provincia de Valladolid, también se registran críticas. "Vengo desde Asturias, de Oviedo y está muy mal desde que salí de allí", explica un conductor. Los transportistas, que recorren a diario estas vías, describen el firme como "muy mal, mucho así".

Los temporales

Los temporales agravan el deterioro. Las lluvias y el viento intensifican los daños en el pavimento y obligan a extremar la precaución. "Reduce la velocidad por viento y lluvia", mientras otros demandan que se arreglen las carreteras".

En Quéntar, en la provincia de Granada, los vecinos permanecen incomunicados desde hace una semana. "Mucha gente no puede acudir a su trabajo, una catástrofe", lamentan.

