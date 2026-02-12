Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Asturias

DURAS IMÁGENES | Una brutal reyerta a machetazos en Asturias deja un muerto y tres heridos

Al parecer, para conocer el origen de los hechos, hay que remontarse al martes cuando un joven agredió a un familiar.

Una brutal reyerta a machetazos en Asturias deja un muerto y tres heridos

DURAS IMÁGENES | Una brutal reyerta a machetazos en Asturias deja un muerto y tres heridos

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Un hombre ha muerto y otras tres personas han resultado heridas leves tras una reyerta en La Felguera, Langreo, este miércoles. En concreto, el suceso se desarrolló durante la mañana. Como consecuencia de la pelea, una persona ha sido detenida.

La Policía Nacional continúa investigando las circunstancias de la reyerta y las causas que provocaron la muerte del hombre.

Un joven agredió el martes a un familiar

Según detalla 'La Nueva España', un joven de unos 25 años había agredido el martes a un familiar y, aunque acudieron a la Policía, la cosa no quedó ahí. Algo más tarde, a eso de las 5:00 horas, se desarrolló otro incidente en el número 28 de la calle Marqués de Bolarque, en un bloque de viviendas conocido como 'Villabona'.

Ya a eso de las 12:30 horas, familiares del joven se desplazaron a la zona para hablar con él y pedirle explicaciones por su comportamiento. Cuando bajó a la calle, se desató la trifulca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cortes de carreteras y protestas en la huelga de educación: exigen mejoras salariales y más personal

Huelga profesores

Publicidad

Sociedad

Mujer embarazada

Igualdad asegura que no tiene competencias para bloquear webs extranjeras de gestación subrogada

Una brutal reyerta a machetazos en Asturias deja un muerto y tres heridos

DURAS IMÁGENES | Una brutal reyerta a machetazos en Asturias deja un muerto y tres heridos

La casa en la que la mujer estuvo secuestrada dos años

Salma escapa tras dos años secuestrada por su novio con palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia

Coche de la Guardia Civil.
Detención Valencia

Detienen a una mujer, pareja de un agresor confeso, por intentar matarlo con pastillas en Valencia

FP
Educación

Las FP con más salidas y posibilidades de encontrar trabajo en 2026

Xisco Quesada, enfermo de cáncer de páncreas
Cáncer de páncreas

Las emotivas cartas del influencer Xisco Quesada antes de morir: "Es difícil que me admiréis más de lo que yo os admiro"

Xisco Quesada se convirtió en referente en la lucha contra el cáncer de páncreas a los 28 años.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 12 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Rosalía

Denuncian a Rosalía por aparecer fumando en una entrevista en un pódcast

Bill Clinton es absuelto por de los cargos de obstrucción a la justicia

Efemérides de hoy 12 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 12 de febrero?

Grindr

Así actuaba la banda que usaba Grindr para agredir y robar en El Ejido: "Maricón de mierda, te vamos a matar"

Publicidad