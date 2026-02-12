DURAS IMÁGENES | Una brutal reyerta a machetazos en Asturias deja un muerto y tres heridos

Un hombre ha muerto y otras tres personas han resultado heridas leves tras una reyerta en La Felguera, Langreo, este miércoles. En concreto, el suceso se desarrolló durante la mañana. Como consecuencia de la pelea, una persona ha sido detenida.

La Policía Nacional continúa investigando las circunstancias de la reyerta y las causas que provocaron la muerte del hombre.

Un joven agredió el martes a un familiar

Según detalla 'La Nueva España', un joven de unos 25 años había agredido el martes a un familiar y, aunque acudieron a la Policía, la cosa no quedó ahí. Algo más tarde, a eso de las 5:00 horas, se desarrolló otro incidente en el número 28 de la calle Marqués de Bolarque, en un bloque de viviendas conocido como 'Villabona'.

Ya a eso de las 12:30 horas, familiares del joven se desplazaron a la zona para hablar con él y pedirle explicaciones por su comportamiento. Cuando bajó a la calle, se desató la trifulca.

