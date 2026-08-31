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Buscan a dos chicas menores de edad desaparecidas en Salamanca desde el pasado 17 de agosto

Se trata de dos menores con edades comprendidas entre los 13 y 16 años, el CNPD ha difundido un mensaje en redes sociales para que se ayude a localizarlas.

Imagen de las dos menores desaparecidas en Salamanca.

Imagen de las dos menores desaparecidas en Salamanca. Policía Nacional

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Juan Vivancos
Publicado:

Buscan a dos chicas menores con edades comprendidas entre los 13 y 16 años que llevan desaparecidas desde el pasado 17 de agosto en Salamanca, según ha informado el Centro Nacional de Personas Desaparecidas mediante una publicación en redes sociales. En el mensaje se insta a que si alguien las ha visto se pongan en contacto de inmediato con las autoridades.

La niña de 13 años, responde al nombre de Kiara Rafaella, de constitución delgada, alrededor de unos 1,45 cm de altura y con el color de ojos y pelo negro. Por su parte, la de 16, se llama María Esperanza P.V, de constitución corpulenta, 1,45 cm de altura, ojos negros y pelo castaño como detalla la publicación.

Casos similares

El caso recuerda a un suceso acontecido en Roquetas de Mar, Almería, hace tres años de dos niñas, en este caso más pequeñas, finalmente, la Guardia Civil las localizó con vida.

Tanto el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio de Interior como la Asociación SOS Desaparecidos alertaron de la desaparición de las dos menores.

Tras dar con ellas, aseguraron que las dos niñas se encontraban "bien" y pudieron hablar con la madre, por lo que descartan que se encontraran en una situación de riesgo. Fuentes de la Comandancia de Almería apuntaron a que la madre "sabía dónde estaban" y ella misma "no percibió que hubiera peligro para ellas".

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