El análisis de Javier Gallego: "Tranquilo último encierro en Sanse"

El último encierro de San Sebastián de los Reyes ha estado marcado por la nobleza de los novillos de la ganadería de Montealto. Una ganadería local y triunfadora en varias plazas importantes a lo largo de los últimos años.

La manada ha salido agrupada al principio. En la calle Postas dos toros han tirado por delante pero enseguida se han reunido en la calle Real. Esos metros han servido para que los bueyes tiren por delante y se hayan abierto huecos para los corredores.

Ha habido caídas y alguna apretura en la curva con Postas, pero sin consecuencias. También en la entrada a la plaza donde algunos jóvenes han perdido el equilibrio a la entrada. En la carrera ha habido 1.500 corredores y apenas 6 contusiones por caídas.

Así se cierra una semana en la que casi 15.000 corredores se han acercado a Sanse para ponerse delante de los toros. El balance es de casi un centenar de heridos, muchos de ellos en la montonera del viernes.

Una vez más lo hemos seguido en directo. Una semana apasionante en la que siempre se encuentran cosas e imágenes de peligro.

En enero se celebrarán los encierros blancos y el año que viene seguiremos pendientes de esta cita que tanta emoción nos deja cada año.

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