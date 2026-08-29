Noticias de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

Una nueva agresión a militares en Ceuta, la llegada de medio centenar de migrantes a Murcia o las críticas de Feijóo a la gestión del Gobierno en Ceuta, entre las noticias más relevantes de este sábado, 29 de agosto.

Agresión a militares en Ceuta

En la madrugada de este sábado ha tenido lugar una nueva agresión a militares en Ceuta, resultando un sargento herido y cuatro migrantes detenidos por agredir a los agentes con piedras.

Los profesionales manifiestan su máxima preocupación y aseguran que la situación es crítica.

Medio centenar de migrantes llegan a Murcia

Mientras tanto, en las costas de Murcia ha vuelto a repetirse la escena por cuarta vez en 10 días. Esta mañana, una lancha ha dejado más de 50 migrantes cerca de Calblanque, sobre las 10:30 horas de la mañana.

Tras lo sucedido, la Guardia Civil ha puesto en marcha un operativo par intentar localizarlos, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado al Gobierno central un refuerzo de los medios destinados al control de las costas.

Feijóo critica la gestión del Gobierno en Ceuta

Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que su formación se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, para investigar lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo asegura que las comparecencias de los ministros han sido "patéticas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.