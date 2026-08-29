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Noticias de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 29 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

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Una nueva agresión a militares en Ceuta, la llegada de medio centenar de migrantes a Murcia o las críticas de Feijóo a la gestión del Gobierno en Ceuta, entre las noticias más relevantes de este sábado, 29 de agosto.

Agresión a militares en Ceuta

En la madrugada de este sábado ha tenido lugar una nueva agresión a militares en Ceuta, resultando un sargento herido y cuatro migrantes detenidos por agredir a los agentes con piedras.

Los profesionales manifiestan su máxima preocupación y aseguran que la situación es crítica.

Medio centenar de migrantes llegan a Murcia

Mientras tanto, en las costas de Murcia ha vuelto a repetirse la escena por cuarta vez en 10 días. Esta mañana, una lancha ha dejado más de 50 migrantes cerca de Calblanque, sobre las 10:30 horas de la mañana.

Tras lo sucedido, la Guardia Civil ha puesto en marcha un operativo par intentar localizarlos, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado al Gobierno central un refuerzo de los medios destinados al control de las costas.

Feijóo critica la gestión del Gobierno en Ceuta

Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que su formación se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, para investigar lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo asegura que las comparecencias de los ministros han sido "patéticas".

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Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa

Muere un hombre de 70 años tras golpearse la cabeza en una playa de Denia

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

Coche de Policía Nacional
Crisis migratoria

Un detenido y un herido tras una reyerta entre migrantes en Ceuta

Patrulla de la Ertzaintza
Malos tratos

Detenido un hombre de 59 años tras golpear y estrangular a su mujer en Guipúzcoa

Europa Press
SUCESO

Encuentran muerto a un vecino de Moaña desaparecido desde el jueves

El hallazgo ha tenido lugar a primera hora de este sábado, después de que un particular alertase a la Policía Local, alrededor de las 8:15 horas, tras localizar el coche en las proximidades del Pazo do Rosal.

Playa de Calblanque, Murcia
EMBARCACIÓN

Medio centenar de migrantes llega en una nueva embarcación a Calblanque, Murcia

Los ocupantes se han lanzado al agua cuando la embarcación ha llegado a la costa, y han comenzado a dispersarse. La neumática ha vuelto a adentrarse en el Mediterráneo y se ha alejado de la zona. 

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