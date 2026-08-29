Muere un hombre tras quemarse a lo bonzo a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba

Un hombre, del que por el momento no han trascendido más datos, ha muerto este sábado después de prenderse fuego frente a la entrada principal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Los hechos se produjeron alrededor de las 14:00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso alertando de que un varón se había prendido fuego frente al edificio que alberga los juzgados de la capital cordobesa, según han informado fuentes municipales.

El hombre murió horas después en el Hospital Reina Sofía

Hasta el lugar se desplegaron efectivos de la Policía Local, bomberos y profesionales sanitarios del servicio 061, que atendieron al hombre en el lugar.

No obstante, el herido fue trasladado con vida hasta el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para recibir asistencia médica por las quemaduras sufridas, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El hombre llegó hasta los juzgados, que permanecían cerrados al público al tratarse de un día no laborable, e intentó acceder al interior por la fuerza. Al no poder entrar en el edificio consiguió romper una de las dos puertas de acceso, cuyos cristales estaban en el suelo cuando llegó la policía y el resto de servicio médico.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que rodean el suceso.