Muere Jesús Candel, conocido como 'Spiriman', a los 46 años

El médico Jesús Candel, conocido como 'Spiriman', ha muerto a los 46 años por un cáncer de pulmón. Ha fallecido este jueves en Albolote (Granada), tal y como adelantaba 'Ideal' de Granada. El funeral tendrá lugar en el tanatorio de Granada este próximo sábado por la mañana.

En 2020 anunció a través de sus redes sociales que padecía un cáncer de pulmón muy avanzado con metástasis. Desde entonces ha publicado su evolución y la ha compartido con sus seguidores.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha querido mostrar sus condolencias por la muerte del médico que defendió "con pasión la sanidad pública". "Ha fallecido el doctor Jesús Candel, ‘Spiriman’. Defendió con pasión la Sanidad Pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Siento su pérdida. Mis condolencias a su familia, compañeros y amigos", escribía en Twitter.

Fue un referente en las protestas sanitarias en Granada durante los últimos años. Creó la Asociación Justicia por la Sanidad y colaboró con la Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos, que nacía con el objeto de tratar los efectos del cáncer en la calidad de vida de los pacientes.

El pasado 7 de noviembre de 2021 anunciaba que el cáncer que padecía desde hace un año era "muy agresivo" y se extendía por todo el cuerpo "con fuerza".

"El cáncer de pulmón que padezco desde hace más de un año es muy agresivo y me atacó duramente con múltiples metástasis por todo mi cuerpo, a las que fui venciendo poco a poco. Ahora ha vuelto con fuerza y se vuelve a extender. El estrés crónico que viví antes de enfermar fue la causa de que apareciera el cáncer en mi vida. Y a veces me encuentro 'Atrapado por mi pasado' como Al Pacino en Carlitos Way", escribía en Instagram.

Pasados unos meses, el 10 de febrero, seguía sin diagnosticarle mejoras en la enfermedad. Aseguraba en una publicación de Instagram que las cuatro sesiones de quimio no evidenciaban "nada bueno" y que el tumor había crecido "casi tres veces más en estos últimos cuatro meses".

"Bueno, pues los resultados del TAC tras recibir unas cuantas sesiones de quimio, no evidencian nada bueno. El tumor de pulmón ha crecido casi tres veces más en estos 4 meses. Pues tengo que decir que mi musculatura ha crecido aún más, a pesar del bicho y sus tratamientos", anunciaba en sus redes sociales.

"Así es el cáncer, así es la vida, así es la medicina y sus avances y así que toca seguir entrenando y esperar a que los profesionales decidan qué hacer conmigo y cuál será el siguiente paso. En mis manos solo está comer bien y mantenerme fuerte mental y físicamente, que no es poco".