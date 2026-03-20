Muere el hombre tiroteado y abandonado junto a un hospital en Sevilla

Fallece el hombre que fue abandonado el pasado martes a las puertas de Urgencias del hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Presentaba cinco impactos de bala y fue ingresado en estado crítico, según informaron fuentes del caso.

El Diario de Sevilla adelantó que la víctima atravesó una operación quirúrgica que, finalmente, no pudo salvarle la vida. Los hechos continúan bajo investigación policial y no ha trascendido más información sobre lo ocurrido.

Tiroteo en las Tres Mil Viviendas

Los hechos ocurrieron el martes, 17 de marzo, cuando un hombre de 38 años e identificado con las iniciales R.F.T., fue abandonado alrededor de las 23.00 horas en el área de Urgencias del Virgen del Rocío. Esto ocurrió después de haber sido herido de bala en el barrio de las Tres Mil Viviendas. Los investigadores pudieron averiguar que el tiroteo fue sobre las 22.35 horas en una zona cerca a la calle Padre José Sebastián. La Policía Nacional indicó que este presentaba "varios" impactos de bala y no había recibido asistencia médica.

La víctima cuenta con antecedentes penales por tráfico de drogas y las Tres Mil Viviendas. Además de que se le relaciona con un apuñalamiento ocurrido en el mismo barrio y con un tiroteo en Montequinto, lugar donde residía. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Homicidios en Sevilla

Se trata del tercer homicidio que se registra en Sevilla en lo que va de año. El 14 de enero tuvo lugar el primero cuando una joven de nacionalidad argelina mató a la mujer con la que compartía vivienda. La acusada formaba parte de un programa de la Universidad de Sevilla. La estudiante prendió fuego al domicilio y mató a su casera, una mujer de más de 80 años, que se encontraba dentro del piso. La joven fue detenida y se encuentra en prisión provisional.

El segundo homicidio ocurrió el pasado 11 de enero, en Dos Hermanas. Un hombre de nacionalidad marroquí fue encontrado en un burdel antiguo abandonado de manera inconsciente y sangrando abundantemente. Este fue trasladado al Virgen del Rocío y falleció el domingo, 18 de enero.

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