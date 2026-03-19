VÍDEO: Pánico en Lugo por un tiroteo a plena luz del día

Los tiroteos a plena luz del día quizás sean habituales en algunos barrios de Estados Unidos, pero desde luego no lo son en las ciudades españolas, y menos en algunas tan tranquilas como Lugo. Es por ello que este miércoles, cuando se acercaba la hora de sentarse a comer, se desató una situación de auténtico pánico al oir el ruido de un disparo. Sucedió en la calle Primavera, en el conocido barrio de San Roque, frente a un mesón de un barrio residencial. Con la calle llena de gente, que se quedó completamente atónita ante tal panorama inesperado.

Según la información que ha trascendido hasta el momento el incidente surgió a raíz de una fuerte reyerta entre los miembros de dos conocidas familias de la ciudad, que llevarían años arrastrando problemas personales. Al parecer, una de esas familias reside en la zona, y el agresor se habría acercado hasta allí para saldar asuntos pendientes eligiendo la vía de la violencia.

Llegó, se bajó del coche, le disparó... y huyó

Los allí presentes pudieron ver como un hombre se bajó de un vehículo y comenzó una discusión con otro varón, para acabar forcejeando con él y propinándole un disparo en una pierna. A continuación, volvió a subirse al coche y huyó a toda velocidad, con el claro propósito de no dejar rastro. Y de momento lo está consiguiendo: las fuerzas de seguridad aún no han logrado localizarlo, y sigue en paradero desconocido.

Hasta allí, minutos después del ataque, y alertados por las múltiples llamadas de los testigos del disparo, se desplazaron tanto los servicios de emergencia como la Policía Nacional, que mantiene abierta una investigación, sin que haya detenidos por el momento.

El herido, que en un primer momento fue atendido por varias personas que se encontraban en la zona, tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde ya ha sido intervenido quirúrgicamente. En estos momentos continúa ingresado pero permanece estable, no se teme por su vida, y está acompañado por varios amigos y miembros de la familia.

Hubo amenazas previas

Aunque la Policía continúa investigando para esclarecer lo ocurrido, todo parece apuntar a que las peleas entre los dos clanes vienen de lejos, y a que la víctima habría amenazado a un miembro de la familia del agresor horas antes de producirse al ataque, mediante la publicación de un video en una conocida red social.

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