Muere un hombre en Cipérez (Salamanca) y la Junta de Castilla y León niega que esté vinculado al incendio

Un hombre ha muerto en Cipérez, en Salamanca. Desde la 'Agencia EFE' señalan que el fallecido participó como voluntario en las tareas de extinción del fuego que azota la zona. La citada agencia afirma que murió días después de ser hospitalizado. Sin embargo, desde la Junta de Castilla y León niegan que su muerte esté vinculada al incendio.

Desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León han señalado que "ante las informaciones vertidas en diferentes medios de comunicación en torno a las circunstancias de la muerte de un varón en Salamanca, desde la Junta se informa de que su fallecimiento no está relacionado con la inhalación de humo". "Lamentamos profundamente su pérdida y transmitimos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos", sentencian.

Hasta el momento en Castilla y León se han confirmado tres fallecimientos relacionados con los incendios producidos estos días en la Comunidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com