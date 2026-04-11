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Muere un hombre tras caerse por las escaleras de un mirador en Guadalajara

El varón se precipitó por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz de Corduente.

Imagen de archivo de una ambulancia de Castilla-la Mancha

Imagen de archivo de una ambulancia de Castilla-la ManchaEuropa Press

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Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado 11 de abril después de caerse por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz de Corduente, en Guadalajara.

Así lo ha confirmado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los cuales informaron que siniestro mortal ha tenido lugar sobre las 15:02 horas.

Pese a que se han movilizado efectivos de la Guardia Civil, agentes forestales, bomberos y una UVI, estos solo han podido certificar el fallecimiento del varón de 60 años de edad.

Los propios bomberos han sido los encargados de rescatar el cuerpo sin vida de una zona de muy difícil acceso. El accidente, tal y como afirman las fuentes, se habría producido de forma accidental.

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Precisamente hace justo una año sucedió algo similar en el mirador del Acueducto de Segovia, donde un hombre se precipitó y terminó falleciendo en el acto. Los hechos ocurrieron en el lado de las escaleras de acceso al Postigo del Acueducto.

Las primeras versiones apuntaban a que el hombre se habría sentado en el pretil del mirador y habría caído de espaldas precipitándose al vacío por pérdida del equilibrio. El hombre, de origen inglés, había viajado a Segovia en compañía de otras dos personas, según los datos recabados por parte del Consistorio.

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