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Muere un hombre ahogado en una playa de Mallorca cuando se estaba celebrando una cadena humana

Los socorristas han sacado del agua a la víctima, de 60 años, en parada cardiorrespiratoria y le han practicado las primeras maniobras de reanimación.

Imagen de la cadena humana en Es Trenc

Imagen de la cadena humana en Es Trenc EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre de 60 años ha muerto ahogado en la playa de Es Trenc, en Mallorca, según ha informado el SAMU 061. El momento de su fallecimiento ha sido justo cuando se estaba celebrando la cadena humana para reclamar la protección de dicho espacio.

Tal y como han destacado los servicios de emergencias, los socorristas han sacado del agua a la víctima en parada cardiorrespiratoria y le han practicado las primeras maniobras de reanimación, junto a los sanitarios y a la Policía Local, pero no han podido hacer nada por salvar su vida.

El aviso del ahogamiento se ha recibido alrededor de las 10:40 horas de este domingo y el trágico suceso ha sorprendido a los miles de personas que participaban justo a esa hora en la cadena humana para reclamar la protección del enclave y otros espacios naturales.

Una multitudinaria cadena humana en la costa de Mallorca defiende los espacios naturales

Con el lema de 'Es Trenc no se toca', una multitudinaria cadena humana se ha manifestado en contra de los cambios legislativos introducidos por medio de la llamada ley ómnibus y para reclamar que se mantenga la preservación del parque natural de Es Trenc y los demás espacios protegidos de Mallorca.

Los 10.000 participantes han desbordado las expectativas de los organizadores, que han destacado que la cadena humana ha alcanzado los tres kilómetros de longitud, en protesta "ante las amenazas que representan para los espacios naturales la ley ómnibus y la futura ley agraria".

Los manifestantes exigen la retirada de la ley ómnibus porque, aseguran que, suponen la desactivación del régimen jurídico que hasta ahora lo ha protegido y permiten que el Consell de Govern pueda "hacer lo que quieran mediante la simple aprobación de u decreto".

Asimismo, aseguran que los cambios legales desprotegen el Parque Nacional de Cabrera y el de sa Dragonera.

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