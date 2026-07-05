Califican de alta intensidad el incendio forestal de Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

El fuego se ha iniciado sobre las 13:35 horas en una zona forestal próxima a la vía de l´Esport. En las labores de extinción participan once dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.

Según han informado los bomberos, el incendio evoluciona favorablemente y la intensidad de las llamas ha disminuido en ambos flancos. El fuego ha afectado a la ladera de la sierra d´en Canals y continúa avanzando pendiente abajo, aunque, por el momento, no supone una amenaza para las urbanizaciones cercanas.

Como medida preventiva, Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta Es-Alert a los residentes de las zonas más próximas al incendio. En él se recomienda permanecer en el interior de las viviendas, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Los Bomberos han calificado el incendio de "alta intensidad" y han confirmado que afecta a una masa de vegetación forestal.

Este nuevo fuego coincide con el incendio de La Bisbal d´Empordà (Girona), que ya se encuentra en vías de control tras movilizar durante el fin de semana a la práctica totalidad del dispositivo de los Bomberos de la Generalitat ante el riesgo de que las llamas se propagaran por el macizo de Les Gavarres, favorecidas por el viento de marinada.

Además, poco después de las 14:00 horas se ha declarado otro incendio forestal en Òrrius (Barcelona). En este caso, las llamas han podido ser sofocadas en poco tiempo gracias a la intervención de seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, con el apoyo de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).

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