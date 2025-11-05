Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Atropello múltiple

Atropello múltiple en la isla francesa de Olerón: Una decena de heridos y un vecino de la zona detenido

Después del atropello, el conductor huyó, quemó el vehículo y abrió una bombona de gas.

Polic&iacute;a francesa

Policía francesaEuropa Press

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Un atropello masivo en la isla de Olerón, situada frente a la costa oeste de Francia, deja a una decena de heridos de diversa gravedad. El alcalde de una de las localidades afectadas, Thibault Brechkoff, informó de que el autor de los hechos ha sido detenido por un delito de intento de homicidio, después de que la Fiscalía de La Rochelle determinase que el atropello fue deliberado.

La identidad del conductor, ha sido destapada por el representante del consistorio de otra de las localidades que han sufrido el ataque. Se trata de, Jacques G, un hombre de unos treinta años y residente en el pequeño pueblo aledaño de La Cotinière, que era conocido por su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas. Este mismo decidió deliberadamente montarse en su coche y salir a la calle a atropellar a decenas de personas.

Tras el atropello, el acusado quemó el coche del delito, abrió una bombona de gas y huyó del lugar a pie. Instantes después fue interceptado por la policía, que procedió a realizar una dura detención en la que el agresor se resistió al grito de «Allá Akbar» (Dios es grande), según ha confirmado el fiscal Arnaud Laraize. Un delito, que apunta amaneras a un crimen terrorista, pero que por el momento no esta siendo investigado por la Fiscalía Nacional Antiterrorista.

Ruta del delito

El detenido planificó todo un recorrido de homicidios, comenzando en la Cotinière y siguiendo por una zona muy turística en la que atropelló a un ciclista y posteriormente a varios peatones que se fue cruzando por el camino. Los afectados presentan diversos traumatismos y se encuentran estado crítico, según explicó a 'BMFTV' el alcalde de Dolus-d’Oléron.

El móvil del delito esta por determinar y no se descarta que sea un atentado terrorista, debido a las palabras que el detenido le dedicó a la policía antes de ser detenido: "Alá es grande", gritaba antes de ser reducido con una pistola táser. Situación, ante la que el fiscal Laraize asegura que el motivo "no se ha confirmado y la investigación deberá determinarlo pronto".

Preocupación política

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció en la red social X que se desplazaría a la Isla de Olerón "a petición del primer ministro»", Sébastien Lecornu, preocupado por los motivos que acontecen a este atropello.

Comunicaba también en el post, que todas las víctimas son de Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus-d'Oléron y que de los afectados dos se encuentran en estado crítico y otros tres resultaron heridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere el trabajador que quedó atrapado tras el derrumbe de la Torre dei Conti, en Roma

Derrumbe

Publicidad

Mundo

Policía francesa

Atropello múltiple en la isla francesa de Olerón: Una decena de heridos y un vecino de la zona detenido

Billetes y monedas de euro

Un trabajador recibe por error el sueldo de 34 empleados y se niega a devolverlo: "Tengo derecho a quedármelo"

Escándalo en Miss Universo 2025

Escándalo Miss Universo: un empresario tailandés insulta a la candidata de México

El Tifón Kalmaegi deja al menos 92 muertos y múltiples víctimas en Filipinas
Tifón

El Tifón Kalmaegi deja al menos 92 muertos y múltiples víctimas en Filipinas

Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México
Acoso sexual

Detenido un hombre en México por manosear y acosar a la presidenta Sheinbaum

Ben Duncan
Fallecimiento

Muere Ben Duncan, actor y examigo del príncipe Guillermo, al caer desde la azotea de un hotel

El actor, considerado parte de la alta sociedad inglesa y una estrella televisiva británica, se ha precipitado desde la azotea de un centrico hotel en Londres.

Mamdani y su madre
Estados Unidos

Así es Mamdani, el alcalde más joven desde 1892 que arrasa con sus videos metalingüísticos y su política sobre el alto coste de la vida

El demócrata socialista sacude las elecciones de Nueva York, lo mismo ha ocurrido en Virginia y en New Jersey, allí dos mujeres van a pasar a la historia. Los demócratas le ganan el pulso a Trump y resuelven la crisis presidencial del año pasado entre demócratas.

Trump inicia su gira asiática: viajará desde Malasia a Japón para cerrar acuerdos comerciales y de inversión en defensa

Donald Trump lanza un ataque a una narcolancha en el Pacífico y el Pentágono anuncia la muerte de dos 'narcoterroristas'

Accidente de avión en Kentucky

VÍDEO: El tremendo impacto de un avión de carga en Kentucky al estrellarse cuando despegaba deja 11 muertos y un gran incendio

Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

El socialdemócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York: "Trump, sube el volumen"

Publicidad