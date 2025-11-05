Atropello múltiple en la isla francesa de Olerón: Una decena de heridos y un vecino de la zona detenido

Un atropello masivo en la isla de Olerón, situada frente a la costa oeste de Francia, deja a una decena de heridos de diversa gravedad. El alcalde de una de las localidades afectadas, Thibault Brechkoff, informó de que el autor de los hechos ha sido detenido por un delito de intento de homicidio, después de que la Fiscalía de La Rochelle determinase que el atropello fue deliberado.

La identidad del conductor, ha sido destapada por el representante del consistorio de otra de las localidades que han sufrido el ataque. Se trata de, Jacques G, un hombre de unos treinta años y residente en el pequeño pueblo aledaño de La Cotinière, que era conocido por su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas. Este mismo decidió deliberadamente montarse en su coche y salir a la calle a atropellar a decenas de personas.

Tras el atropello, el acusado quemó el coche del delito, abrió una bombona de gas y huyó del lugar a pie. Instantes después fue interceptado por la policía, que procedió a realizar una dura detención en la que el agresor se resistió al grito de «Allá Akbar» (Dios es grande), según ha confirmado el fiscal Arnaud Laraize. Un delito, que apunta amaneras a un crimen terrorista, pero que por el momento no esta siendo investigado por la Fiscalía Nacional Antiterrorista.

Ruta del delito

El detenido planificó todo un recorrido de homicidios, comenzando en la Cotinière y siguiendo por una zona muy turística en la que atropelló a un ciclista y posteriormente a varios peatones que se fue cruzando por el camino. Los afectados presentan diversos traumatismos y se encuentran estado crítico, según explicó a 'BMFTV' el alcalde de Dolus-d’Oléron.

El móvil del delito esta por determinar y no se descarta que sea un atentado terrorista, debido a las palabras que el detenido le dedicó a la policía antes de ser detenido: "Alá es grande", gritaba antes de ser reducido con una pistola táser. Situación, ante la que el fiscal Laraize asegura que el motivo "no se ha confirmado y la investigación deberá determinarlo pronto".

Preocupación política

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció en la red social X que se desplazaría a la Isla de Olerón "a petición del primer ministro»", Sébastien Lecornu, preocupado por los motivos que acontecen a este atropello.

Comunicaba también en el post, que todas las víctimas son de Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus-d'Oléron y que de los afectados dos se encuentran en estado crítico y otros tres resultaron heridos.

