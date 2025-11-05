Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Se filtra el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', a menos de 48 horas de su publicación

La cantante publicó el primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre.

Portada del nuevo disco de Rosal&iacute;a, 'Lux'

Portada del nuevo disco de Rosalía, 'Lux'Europa Press

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

'Lux' es el cuarto disco de estudio de Rosalía. Su lanzamiento estaba previsto para este viernes, pero el álbum se ha filtrado completo a través de internet. Desde la discográfica de la artista, Columbia Records, no se ha explicado el origen.

Es una filtración que llega unas horas después de que en la propia plataforma de 'Spotify' apareciera activa durante solo unos minutos la escucha de un segundo tema del álbum titulado 'Reliquia', que más tarde se retiró. Este asuntó provocó gran revuelo en redes sociales, ya que en esta ocasión la canción se estaría publicando tres días antes del lanzamiento oficial del disco.

'Berghain', primer single de 'Lux'

La cantante ya publicó el primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre. Con esta canción, ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

Hace unas semanas, Rosalía desveló la portada la portada y la fecha de lanzamiento de 'Lux' en un evento a través de la plaza de Callao en Madrid y de Times Square, en Nueva York. En esta ocasión, también hubo algún fallo y el acto en EE.UU. terminó desvelando antes de tiempo la información.

Una ususaria en TikTok aseguraba que en una tienda llamada 'Music Stop', en Bayamón (Puerto Rico) ya estaba a la venta el vinilo.

