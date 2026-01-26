Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 26 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 26 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 26 de enero de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La investigación sobre por qué ocurrió el accidente de tren en Adamuz avanza centrándose en el carril nuevo seccionado y su soldadura. En el panorama político el PP ha pedido la dimisión de Óscar Puente, pero no solo los populares también algunos socios de gobierno como Esquerra.

Se hunde un ferry en Filipinas

Intentan sobrevivir agarrándose a lo que pueden. Un ferry se ha hundido al sur de Filipinas. En él viajaban más de 350 personas a bordo. Al menos, hay 15 fallecidos y decenas de desaparecidos. Cifras muy provisionales. Los trabajos de búsqueda continúan.

Sueca llora la muerte de Alex

Sueca llora la muerte de Alex. Hoy se realizará la autopsia al menor. La investigación sigue su curso con todas las hipótesis sobre la mesa. Los agentes sospechan que el padre, autor confeso, podría estar encubriendo a su propio hijo. Se espera que el detenido pase a disposición judicial.

La administración Trump revisará el tiroteo en Minessota

Primera reacción de Trump al último asesinato en las calles de Minneapolis, el del enfermero, Alex Pretti. Le dispararon mientras le inmovilizaban en el suelo. El presidente de Estados Unidos acaba de admitir en una entrevista que su administración revisará el tiroteo y que su policía de inmigración abandonará Minessota "en algún momento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere un hombre en Navarra tras incendiarse la furgoneta en la que vivía

Muere un hombre en Navarra tras incendiarse la furgoneta en la que vivía

Publicidad

Sociedad

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Óscar Puente apunta a un ciberataque como una hipótesis de la caída del servicio en Rodalies

El momento en que la ola impacta con el hombre

Un hombre muere en La Gomera por el fuerte oleaje y otro recibe un golpe de mar sobre un espigón

Un hombre se entrega a la Guardia Civil de Sueca y confiesa haber matado a un menor de 13 años

El padre que confesó ser el autor del crimen de Sueca podría haberlo hecho para encubrir a su hijo

Coche policial de la Policía Nacional
Madrid

Encuentran el cadáver de un hombre ensangrentado en una zona arbolada de Madrid Río

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 26 de enero de 2026

Efemérides de hoy 26 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 26 de enero?
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 26 de enero?

Consulta las efemérides de hoy 26 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra
VIOLENCIA GÉNERO

Arrestado un hombre por el asesinato de una mujer en una vivienda de Lleida

La víctima, de 53 años, fue hallada sin vida en un piso de la calle Ciutat de Fraga y los Mossos activaron al SEM, que confirmó el fallecimiento en el lugar

Imagen del tren accidentado en Adamuz

Rodalies se restablecerá este lunes de forma parcial

Pedro Sánchez y Juanma Moreno fechan al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en Adamuz

El Gobierno y la Junta de Andalucía posponen el Homenaje de Estado por las víctimas del accidente en Adamuz

Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional juzga a un refugiado sirio por incitar a cometer atentados

Publicidad