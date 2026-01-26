Noticias hoy
Noticias de hoy, lunes 26 de enero de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 26 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
La investigación sobre por qué ocurrió el accidente de tren en Adamuz avanza centrándose en el carril nuevo seccionado y su soldadura. En el panorama político el PP ha pedido la dimisión de Óscar Puente, pero no solo los populares también algunos socios de gobierno como Esquerra.
Se hunde un ferry en Filipinas
Intentan sobrevivir agarrándose a lo que pueden. Un ferry se ha hundido al sur de Filipinas. En él viajaban más de 350 personas a bordo. Al menos, hay 15 fallecidos y decenas de desaparecidos. Cifras muy provisionales. Los trabajos de búsqueda continúan.
Sueca llora la muerte de Alex
Sueca llora la muerte de Alex. Hoy se realizará la autopsia al menor. La investigación sigue su curso con todas las hipótesis sobre la mesa. Los agentes sospechan que el padre, autor confeso, podría estar encubriendo a su propio hijo. Se espera que el detenido pase a disposición judicial.
La administración Trump revisará el tiroteo en Minessota
Primera reacción de Trump al último asesinato en las calles de Minneapolis, el del enfermero, Alex Pretti. Le dispararon mientras le inmovilizaban en el suelo. El presidente de Estados Unidos acaba de admitir en una entrevista que su administración revisará el tiroteo y que su policía de inmigración abandonará Minessota "en algún momento".
