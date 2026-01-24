Muere un hombre de 75 años y una mujer de 76 resulta herida en un incendio en Santovenia de Pisuerga, Valladolid

Un hombre de 75 años ha muerto y una mujer de 76ha resultado herida este sábado en un incendio en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, según detalla Emergencias 112 de Castilla y León.

Según corrobora el servicio de emergencias castellano leonés, se ha tenido constancia del suceso a las 10:55 del 24 de enero, cuando se ha recibido una llamada informando de un incendio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle de Caseta de dicho municipio.

La sala del 112 ha informado a la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias —Sacyl— para movilizar a una UVI móvil, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

Los sanitarios han confirmado la muerte del hombre del 75 en el lugar del suceso. Por su parte, la mujer de 76 años es trasladada en UVI Móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El hombre fallece por inhalación de humo

De acuerdo a lo que recoge El Norte de Castilla, los Bomberos y el Consistorio han confirmado que el trágico suceso vendría provocado por una avería en la salida de gases de una caldera de gasoil. Además, el hombre ha muerto por inhalación de humo y la mujer está siendo tratada por la toxicidad de los gases respirados.

Según dicho diario, uno de los hijos fue quien se dio cuenta de lo sucedido. En la llamada, el familiar señaló que había un incendio en la vivienda y que al entrar se topó con una nube de humo. Las primeras investigaciones apuntan a que la cocina fue la primera habitación en llenarse de humo, puesto que todo apunta a que los gases procedentes de la combustión vienen de la campana extractora.

El matrimonio se encontraba durmiendo mientras la casa se llenaba de humo y allí les encontraron los bomberos. Sin embargo, no se pudo salvar la vida del hombre, mientras que la mujer fue trasladada al hospital Clínico de Valladolid y posteriormente derivada a Santander y continuar con un tratamiento específico por inhalación de gases.

¿Qué hacer en caso de incendio en una vivienda?

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid recogen varias medidas de actuación en caso de incendio. Si hay llamas en casa es esencial mantener la calma,avisar a todos los ocupantes de la vivienda para que salgan al exterior y llamar a los Bomberos.

Si el incendio ha empezado, intente apagarlo sin forzar su situación. Por el contrario, si no puede eliminar las llamas, salga de la vivienda cerrando todas las puertas y ventanas. También conviene cerrar las llaves del gas.

Procure no utilizar el ascensor, avisar a los vecinos y no ir hacia arriba de la vivienda, puesto que el humo y el calor van en dirección ascendente. Asegúrese de que todos los ocupantes hayan salido de la vivienda y entregue las llaves de la vivienda a los bomberos para facilitarles la entrada de la misma.

Por el contrario, si no puede salir de la vivienda, va a la habitación más alejada del fuego y si puede, coloque mantas o toallas húmedas para evitar que el humo entre por las rendijas de la puerta. Si hay mucha presencia de humo avance a gatas tapándose boca y nariz. Asimismo, se recomienda pedir ayuda desde la ventana o balcón

