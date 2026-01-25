Muere un hombre en Navarra tras incendiarse la furgoneta en la que vivía

Un hombre de 56 años ha perdido la vida este domingo en Tudela (Navarra) después de que se incendiara la furgoneta en la que pernoctaba y vivía, situada en la calle Castillo de Peñaflor.

"Acudimos por aviso de una furgoneta ardiendo en Tudela. Persona fallecida en el interior. Policía judicial investiga las causas y la identidad de la persona. Acuden patrullas de Protección y Atención Ciudadana y Grupo de Policía Judicial", dice el mensaje de la Policía Foral de Navarra en X. Un siniestro al que también acudieron los bomberos de Navarra.

El hombre no pudo escapar a tiempo de las llamas

La policía foral, por su parte, se encuentra investigando las causas que pudieron provocar el incendio del vehículo en el que terminó falleciendo su dueño al encontrarse en el interior de este y no poder salir a tiempo cuando comenzaron a extenderse las llamas.

No obstante, y pese a que todavía no se conocen las causas, las primeras hipótesis apuntan a que se pudo originar debido a un suceso fortuito.

