Arrestado un hombre por el asesinato de una mujer en una vivienda de Lleida

La víctima, de 53 años, fue hallada sin vida en un piso de la calle Ciutat de Fraga y los Mossos activaron al SEM, que confirmó el fallecimiento en el lugar

Un vehículo de los Mossos d'EsquadraEuropa Press

Irene Delgado
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo a un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer de 53 en un domicilio de la ciudad de Lleida, según ha informado la Policía de la Generalitat.

La actuación policial se produjo en una vivienda situada en la calle Ciutat de Fraga, donde se desplazaron agentes de la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Ponent junto a efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Área Básica Policial del Segrià.

Tras llegar al inmueble, los agentes activaron al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cuyos profesionales confirmaron la muerte de la mujer.

La División de Investigación Criminal de Ponent ha asumido la investigación con el objetivo de esclarecer las causas y circunstancias de los hechos.

