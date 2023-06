Muere un hombre de 70 años en una disputa de tráfico en Logroño: "Ha caído al suelo y ya no se ha levantado"

Ha sucedido en Logroño, en una rotonda de la calle Las Tejeras. La discusión ha comenzado por un asunto relacionado con el tráfico. Unos metros más adelante, han parado los coches y el altercado ha continuado fuera de los vehículos. Tras un supuesto forcejeo, uno de los hombres ha caído y ha quedado tendido en el suelo.

La Policía Local de la capital riojana se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha realizado maniobras de reanimación hasta la llegada de los Servicios de Emergencia de SOS Rioja 112 y el personal de la Cruz Roja. Tras numerosos intentos de reanimación sin éxito, los efectivos del SOS Rioja han colocado una carpa para cubrir el cuerpo.

Posteriormente, han llegado la jueza y un vehículo de la funeraria para proceder al levantamiento del cadáver.

Al mismo tiempo, la UDEV de Policía Nacional ha continuado con la investigación tanto desplazándose al domicilio de la victima como revisando su coche, aparcado a menos de cinco metros de donde se había desarrollado la discusión y donde aún se encontraba el cadáver.

Se enfadaba con facilidad

"El hombre ha caído al suelo y ya no se ha levantado"

Los vecinos de la zona que han presenciado lo sucedido no han dado crédito: "No sé si ha sido un golpe, un empujón o no lo ha tocado, pero el hombre ha caído al suelo y ya no se ha levantado", ha explicado uno de ellos. Además, ha asegurado que el fallecido era un hombre con problemas cardíacos previos y que era obeso: "Qué mala suerte", ha añadido.

El otro hombre involucrado en la discusión ha sido detenido por los agentes de la Policía Local.

Compañeros de la empresa del detenido se han acercado al lugar del suceso sin explicarse lo que había podido pasar. Han contado que su compañero se enfadaba con facilidad, pero que no lo veían capaz de agredir a nadie y que terminara con unas consecuencias de tal nivel.

La Policía Nacional será la encargada de la investigación de lo ocurrido y después la Justicia determinará si ha sido intencionado, si se trata de un homicidio por imprudencia o si ha sido un fatal accidente.