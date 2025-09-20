Muere un hombre de 68 años por un incendio en una vivienda en San Sebastián

Un hombre de 68 años ha muerto en un incendio ubicado en una vivienda del barrio de Bidebieta de San Sebastián, tal y como ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Asimismo, en ese edificio otras dos personas han tenido que ser trasladadas a un centro sanitario debido a la inhalación de humo. Dicho incendio se ha originado pasadas las 4:00 horas de la madrugada en una vivienda del Paseo Julio Urkijo de la capital donostiarra en el barrio de Bidebieta.

Tras el aviso de incendio, los bomberos de San Sebastián han acudido al lugar y han logrado extinguir el fuego sobre las 6:00 horas de la mañana.

El cuerpo del varón fallecido ha sido trasladado al Instituto de Patología Forense, donde se le practicará la autopsia, tal y como ha precisado Seguridad.

Aparatoso incendio en una vivienda del centro de San Sebastián

Durante el pasado mes de febrero de este año, los bomberos de San Sebastián tuvieron que extinguir un preocupante incendio que se registró en un piso situado en el centro de la capital donostiarra.

Las llamas, que generaron una densa humareda, afectaron a una vivienda del último piso de un edificio en la calle San Marcial. Dicho edificio se ha encontraba vacío en ese momento y se estaban llevando a cabo labores de limpieza puesto que, en su interior, había varios enseres almacenados que eran "fundamentalmente basura", tal y como expresó uno de los operarios encargados de esa tarea.

Tras el aviso de incendio, los efectivos policiales acudieron al lugar de los hechos. Una vez allí, establecieron un cordón perimetral en torno al inmueble afectado para que los bomberos pudieran trabajar con garantías y mantener alejados a los numerosos curiosos que se aproximaron hasta el lugar.

De la misma forma, la Guardia Civil cortó al tráfico la calle Etxaide, perpendicular a la calle San Marcial donde se ha producido el incendio.

Asimismo, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de San Sebastián ha contactado con un hotel del centro de la ciudad para realojar a los vecinos del inmueble afectado por el incendio.

17 personas tuvieron que ser realojadas en un hotel

Tras el incendio, 17 personas tuvieron que ser realojadas en un hotel. Tal y como detallaron el concejal de Seguridad, Martin Ibabe, y la edil de Acción Social, María Jesús Idoeta, a las siete y media de la tarde ya había un hotel reservado para los realojos.

Según Idoeta, fueron realojadas "10 familias, en principio para tres días" ya que suelen ser "los días en los que ellos pueden contactar con los seguros y demás".

Tal y como confirmó la edil de Acción Social, continuaron en contacto con los afectados y realizaron una reunión "para trasladarles un poco la información, por un lado, saber qué necesidades tiene cada familia por parte del Departamento de Servicios Sociales y por otro, enseñarles los informes de bomberos y arquitectura".

