Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Narcotráfico

Langostas gigantes, lluvia de billetes y kalashnikovs en mano, así ha celebrado su boda de uno de los mayores capos de la droga

Se casaba 'El Rifeño' uno de los líderes de la conocida como 'Mocro Mafia'. Hablamos de una de las redes criminales más temida y perseguida de Europa. Se calcula que esa boda, investigada ahora por la policía, ha costado unos 7 millones de euros.

Buffet de langosta

Así ha celebrado su boda en Marruecos de uno de los mayores capos de la droga | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Llovían billetes de 50 euros, los lanzaban al aire, mientras los invitados llegaban en coches de alta gama a un majestuoso palacio. Allí les esperaba una ceremonia, con baúles llenos de joyas, oro, diamantes y bolsos de miles de euros.

No es una boda de la realeza británica. Según ha podido saber 'El Independiente', se trata de la boda de uno de los presuntos narcos más peligrosos del mundo. Moussa Azghanghan, de 27 años. Fue recibido en el palacio donde tenía lugar la celebración entre armas de guerra, con varios kalashnikov y un bufete lleno de langostas gigantes y abundante marisco. Una ostentosa manera de mostrar a la sociedad marroquí y al mundo que tienen dinero y que lo pueden gastar.

Ahora las policías europeas investigan quién asistió al evento que terminó con 34 detenidos por exhibir armas durante la celebración.

¿Qué es la 'Mocro maffia'?

Así es la 'Mocro maffia'. La red tiene atemorizada a media Europa, con asesinatos por encargo, violencia extrema y extorsión. En Países Bajos, Bélgica o España. De hecho llegaron a amenazar con secuestrar y matar a la princesa Amalia de Holanda, la heredera al trono que tuvo que huir y refugiarse en nuestro país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

Sociedad

Aspiradora

Una mujer de 64 años estrangula a su amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm

Buffet de langosta

Langostas gigantes, lluvia de billetes y kalashnikovs en mano, así ha celebrado su boda de uno de los mayores capos de la droga

Imagen de archivo de una mujer mirando por un microscopio en un laboratorio.

Un vecino de Orense accederá a una herencia millonaria tras demostrar su paternidad con una prueba de ADN recogida de una saliva en la calle

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Condenas en 2024

Aumentan las condenas en España casi un 10% por diversos delitos

Detenido tras quemar seis vehículos en Tenerife
Actos vandálicos

Detenido tras quemar seis vehículos en Tenerife de forma intencionada

Una tienda de Vigo regala cada día una camiseta en apoyo a Palestina: "es nuestra manera de aportar, todo ayuda"
Apoyo a Gaza

Una tienda de Vigo regala cada día una camiseta en apoyo a Palestina: "es nuestra manera de aportar, todo ayuda"

Cada día, al bajar la verja, este local de estampación deja una camiseta con un mensaje de apoyo al pueblo palestino colgada en su puerta: “Vuela, todos los días se la llevan”, nos dice su responsable.

Colapso en los laboratorios del Hospital de Jerez: 3000 muestras de sangre pendientes por falta de personal
Hospitales

Colapso en los laboratorios del Hospital de Jerez: 3000 muestras de sangre pendientes por falta de personal

El sindicato CSIF denuncia que la carencia de técnicos y especialistas en los laboratorios pone en riesgo la calidad asistencial de miles de pacientes de la comarca.

Caos en el metro

Caos en el inicio del curso en Ciudad Universitaria por el corte parcial de la línea 6 de metro

Francesco Arcuri

Arranca el juicio a Francesco Arcuri por presunto maltrato a sus hijos sin Juana Rivas ni los menores en sala

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

Publicidad