Langostas gigantes, lluvia de billetes y kalashnikovs en mano, así ha celebrado su boda de uno de los mayores capos de la droga

Llovían billetes de 50 euros, los lanzaban al aire, mientras los invitados llegaban en coches de alta gama a un majestuoso palacio. Allí les esperaba una ceremonia, con baúles llenos de joyas, oro, diamantes y bolsos de miles de euros.

No es una boda de la realeza británica. Según ha podido saber 'El Independiente', se trata de la boda de uno de los presuntos narcos más peligrosos del mundo. Moussa Azghanghan, de 27 años. Fue recibido en el palacio donde tenía lugar la celebración entre armas de guerra, con varios kalashnikov y un bufete lleno de langostas gigantes y abundante marisco. Una ostentosa manera de mostrar a la sociedad marroquí y al mundo que tienen dinero y que lo pueden gastar.

Ahora las policías europeas investigan quién asistió al evento que terminó con 34 detenidos por exhibir armas durante la celebración.

¿Qué es la 'Mocro maffia'?

Así es la 'Mocro maffia'. La red tiene atemorizada a media Europa, con asesinatos por encargo, violencia extrema y extorsión. En Países Bajos, Bélgica o España. De hecho llegaron a amenazar con secuestrar y matar a la princesa Amalia de Holanda, la heredera al trono que tuvo que huir y refugiarse en nuestro país.

