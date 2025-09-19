Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Armas blancas

Dos apuñalamientos en Barcelona en menos de 24 horas

Un herido grave sigue en el hospital por herida de arma blanca

Un veh&iacute;culo de los Mossos d'Esquadra

Un vehículo de los Mossos d'EsquadraEuropa Press

Publicidad

Paula Silvestre
Publicado:

En menos de 24 horas, Barcelona ha sido escenario de dos incidentes con arma blanca. El último ha tenido lugar esta misma tarde en el barrio de Trinitat Vella. Dos hombres iniciaron una discusión hasta que uno de los implicados recibió una puñalada que le alcanzó el pulmón. Su estado es grave y ha sido trasladado al hospital donde sigue hospitalizado. El agresor que ha sido detenido está herido leve. La Guardia Urbana del distrito de Sant Andreu ha procedido a la detención del presunto autor y los Mossos de Escuadra han asumido el caso y abierto un investigación para esclarecer los hechos.

Tan solo 24 horas antes, en el barrio del Raval, otro hombre apareció en un centro médico con una herida de arma blanca. Aunque fue atendido urgentemente, su vida no corría peligro. Se negó a declarar quién le agredió, e incluso a presentar denuncia. La policía quería abrir una investigación, pero sin colaboración, el caso se paraliza.

Ante sucesos como estos, los Mossos de Escuadra cada vez buscan nuevas estrategias para combatir actos delictivos. Un ejemplo es el 'Plan Kanpai' que desplegaron este año. Este caso concreto, por ejemplo, se trata de una estrategia policial que lucha contra los delincuentes multirreincidentes en el área metropolitana de Barcelona. Este nuevo dispositivo policial refuerza la presión contra los ladrones, de momento, con muy buenos resultados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un error judicial deja en libertad al capo de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa

Un error judicial deja en libertad al capo de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la pulsera antimaltrato.

Trabajadores ratifican los fallos en las pulseras antimaltrato: "Todos los días recibes llamadas diciendo 'me he cruzado con mi agresor'"

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Dos apuñalamientos en Barcelona en menos de 24 horas

Imagen de archivo de una enfermera administrando una vacuna

La Fiscalía pide la absolución de la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi tras considerar que su estado mental la hace inimputable

Los vecinos piden más presencia policial ante las continuas peleas en el entorno de Secretario Artiles, en Las Palmas
Canarias

Los vecinos piden más presencia policial ante las continuas peleas en el entorno de Secretario Artiles, en Las Palmas

Bici en la carretera
Murcia

Indignación entre los hijos de un ciclista fallecido porque el 112 envió la ambulancia desde otra comunidad autónoma

Las ayudas a los afectados por el volcán generan 'bronca política' en pleno aniversario de la erupción
Volcán de La Palma

Las ayudas a los afectados por el volcán generan 'bronca política' en pleno aniversario de la erupción

"Invito a quienes dicen que faltan 200 millones de euros a que revisen la Agenda Canaria firmada en el verano de 2023. En esa agenda no aparecen esos 200 millones", asegura el Ministro Torres.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Secuestro

Un hombre secuestrado en Vallecas pide auxilio con mensajes en servilletas: "Necesito ayuda urgente, tiene armas"

Ha ocurrido en Vallecas. El secuestrado, un hombre de 38 años, consiguió alertar a un vecino escribiendo mensajes de auxilio en servilletas. "Estoy secuestrado. Me ha pegado. Tiene armas. Llamen a la policía". Pasó varios días encerrado.

Imagen de la pulsera antimaltrato.

Así funcionan las pulseras que deberían proteger a las víctimas pero que están fallando

Salomé Pradas en la reunión del Cecopi

La grabación del Cecopi del día de la Dana que muestra la actitud de Salomé Pradas: "Miguel Polo... no me apetece llamarlo"

Coche de la Guardia Civil

Se entrega el hombre armado y atrincherado en su vivienda de Ibiza

Publicidad