Dos apuñalamientos en Barcelona en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, Barcelona ha sido escenario de dos incidentes con arma blanca. El último ha tenido lugar esta misma tarde en el barrio de Trinitat Vella. Dos hombres iniciaron una discusión hasta que uno de los implicados recibió una puñalada que le alcanzó el pulmón. Su estado es grave y ha sido trasladado al hospital donde sigue hospitalizado. El agresor que ha sido detenido está herido leve. La Guardia Urbana del distrito de Sant Andreu ha procedido a la detención del presunto autor y los Mossos de Escuadra han asumido el caso y abierto un investigación para esclarecer los hechos.

Tan solo 24 horas antes, en el barrio del Raval, otro hombre apareció en un centro médico con una herida de arma blanca. Aunque fue atendido urgentemente, su vida no corría peligro. Se negó a declarar quién le agredió, e incluso a presentar denuncia. La policía quería abrir una investigación, pero sin colaboración, el caso se paraliza.

Ante sucesos como estos, los Mossos de Escuadra cada vez buscan nuevas estrategias para combatir actos delictivos. Un ejemplo es el 'Plan Kanpai' que desplegaron este año. Este caso concreto, por ejemplo, se trata de una estrategia policial que lucha contra los delincuentes multirreincidentes en el área metropolitana de Barcelona. Este nuevo dispositivo policial refuerza la presión contra los ladrones, de momento, con muy buenos resultados.

