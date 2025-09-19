Los vecinos piden más presencia policial ante las continuas peleas en el entorno de Secretario Artiles, en Las Palmas

La calle Secretario Artiles, en pleno corazón del Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, vuelve a ser noticia por la violencia. Eran las diez y media de la noche del miércoles cuando un grupo de personas comenzó una pelea que se prolongó durante varios minutos sin que apareciera ninguna patrulla policial para disuadirla. La escena fue grabada en vídeo por un vecino y se ha convertido en el reflejo de una realidad que, según los residentes, se repite con demasiada frecuencia.

Vecinos desesperados: ruido, violencia y descontrol

"Hay mucha violencia en esta zona", relata un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato. Asegura que los problemas se concentran en torno a varios locales que colocan más mesas de las permitidas en sus terrazas y fomentan el consumo con ofertas de alcohol. "Esto provoca aglomeraciones, altavoces en plena calle y lo que acaba siendo una fiesta improvisada que casi siempre termina en peleas".

Los residentes insisten en que la convivencia se está volviendo insostenible. "Vivimos en un barrio céntrico, muy turístico, pero al caer la noche se convierte en un lugar inseguro". No pueden dormir y muchas veces tienen miedo de salir de casa.

Presencia policial irregular

La policía local, según los vecinos, acude "algunas veces". Hay noches en las que tras una llamada al 112 aparece una patrulla, y otras en las que, como ocurrió en la última pelea, no se presenta nadie. De hecho, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria asegura no tener constancia de ningún aviso por este incidente concreto, lo que aumenta la frustración de los vecinos, que sienten que sus denuncias "caen en saco roto".

Zona conflictiva reconocida

Las autoridades son conscientes de que la zona de Secretario Artiles y su entorno se ha convertido en un punto problemático, especialmente de madrugada. Desde la policía señalan que la vía de contacto con los vecinos debe ser a través de las asociaciones vecinales, con el objetivo de canalizar las quejas y establecer un plan de actuación coordinado. Sin embargo, muchos residentes creen que este sistema es lento e insuficiente para dar respuesta a una situación que se repite cada semana.

Una solución difícil

La combinación de ocio nocturno, terrazas que exceden su capacidad, consumo de alcohol en la vía pública y falta de presencia policial configura una situación de difícil solución. Los vecinos reclaman medidas inmediatas: más patrullas visibles en horarios críticos, control más estricto de las licencias de terrazas y sanciones efectivas a los locales que incumplan la normativa.

Mientras tanto, la calle Secretario Artiles sigue acumulando incidentes, "hay muchos más vídeos", asegura el vecino que grabó. La de las imágenes es solo una de tanta peleas presenciadas por los residentes de esta zona, que acuden a los medios de comunicación porque se sienten desesperados y desamparados por las autoridades.

