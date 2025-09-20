Investigada una persona por circular sin dos de las ruedas de su vehículo en Mallorca

La conductora está siendo investigada por los delitos de seguridad vial y conducción temeraria. Los hechos ocurrieron el domingo día 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron el aviso de que un vehículo se encontraba circulando por la vía Ma13, sentidoAlcudia, sin las ruedas delantera y trasera izquierdas, generando chispazos, caos circulatorio y daños a la vía. Gracias a la intervención y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil junto con una patrulla de la Policía Local de Inca, Mallorca, se pudo detener el vehículo con rapidez y garantizar la seguridad en la vía.

La conductora fue sometida a las pruebas de alcoholemia, arrojando un resultado positivo que superaba la tasa legalmente permitida. Por ello, los agentes procedieron a su investigación por la presunta comisión un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y por un delito de conducción temeraria, está castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años. El suceso generó una notable alarma social, especialmente en redes sociales, tras la difusión de imágenes que documentan la circulación del vehículo en las mencionadas condiciones.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de mantener una conducta responsable al volante y se reitera el compromiso firme en la prevención de comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, así como no conducir bajo ningún concepto bajo los efectos del alcohol o drogas.

