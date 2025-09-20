La policía Nacional desmantela una organización criminal que cultivaba droga en Alicante, Murcia y Valencia

La Policía Nacional ha bautizado la operación como "Balkan Cartel" porque la mayoría de los integrantes de esta organización criminal proceden de países del Este. La organización, asentada en el Levante español desde hace más de tres años, disponía de una auténtica “fortaleza” con apariencia de castillo ubicada en una finca rural de grandes dimensiones en Mogente, Valencia- donde el difícil acceso facilitaba el cultivo masivo de marihuana. La "fortaleza" era su centro logístico de producción de marihuana. Se han incautado casi 60 kilos de cogollos de marihuana preparados para su distribución, 1.500 plantas en distintas fases de desarrollo, cuatro vehículos, 17 teléfonos móviles y diversa documentación falsificada.

La marihuana servía para financiar el narcotráfico de cocaína

La organización empleaba el tráfico de marihuana como vía de financiación para fortalecer su estructura y planificar futuras operaciones delictivas de mayor envergadura, incluyendo la importación de cocaína.

La operación se ha saldado con la detención de 10 personas y el desmantelamiento de tres plantaciones indoor de marihuana en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia. La investigación comenzó en junio de 2025 por la UDYCO, Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Esta operación policial permitió identificar a esta célula como una ramificación del denominado “Balkan Cartel”.

Padre e hijo al mando de la organización criminal

Al frente del entramado se encontraban un varón y su progenitor, quienes dirigían y coordinaban las actividades del grupo. El hijo, vinculado a la organización de uno de los criminales más conocidos de los Balcanes, ya contaba con antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica. Su padre figuraba en archivos internacionales por su papel como intermediario en redes de tráfico de drogas entre los Balcanes y Europa Occidental, habiendo colaborado con organizaciones italianas de relevancia en el narcotráfico.

Sedes de distribución

Sus sedes, tanto de producción de marihuana como de distribución, radicaban principalmente en el Levante.Tras varios meses de investigación, los agentes localizaron cinco emplazamientos clave para la organización, de los cuales los dos primeros funcionaban como centros de operaciones: una nave en Crevillente (Alicante) y una finca fortificada en Mogente (Valencia). Además, se identificaron tres emplazamientos adicionales donde la organización desarrollaba actividades ilícitas.

A inicios de septiembre se detectó la llegada desde Serbia de un cultivador especialista en este tipo de plantaciones, lo que hizo sospechar que la organización se disponía a iniciar una nueva cosecha. Por ello, y en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga, se solicitaron mandamientos de entrada y registro en las cinco ubicaciones estratégicas para la organización.

Despliegue policial y resultados de la operación

El 10 de septiembre de 2025 se desarrolló un amplio dispositivo policial en Alicante, Murcia y Valencia. En Mogente, los GEO efectuaron el aseguramiento de la finca fortificada que servía de centro logístico y de producción para el grupo criminal, una auténtica “fortaleza” ubicada en una zona de difícil acceso, cuya vasta extensión y aislamiento facilitaban la actividad ilícita y dificultaban cualquier intervención externa. La operación contó además con el apoyo de la Unidad de Policía Aérea y Guías Caninos

Como resultado de los registros, los 10 integrantes del entramado fueron arrestados y se desmantelaron tres plantaciones de marihuana. Uno de los enclaves albergaba un auténtico laboratorio en fase de montaje pese a que ya producía cerca de 1.000 plantas. .

