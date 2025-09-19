Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre de 66 años en un incendio en Villarejo de Órbigo (León)

Cuando se localizó al varón, presentaba quemaduras y se encontraba inconsciente.

Ángela Clemente
Publicado:

Un hombre de 66 años ha muerto por quemaduras en un incendio urbano en una finca rústica entre una residencia de ancianos y el cementerio de la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo, en la comarca de Benavides de Órbigo. Los hechos ocurrieron a media tarde de este jueves cuando la sala de operaciones del 112 recibía una llamada de la Guardia Civil que solicitaba asistencia en un incendio en la mencionada localidad, donde se había localizado en una finca rústica a un varón que había sufrido quemaduras y se encontraba inconsciente.

El personal sanitario tan solo pudo certificar la muerte de este hombre cuando llegó al lugar. El fuego se originó a las 17:58 horas por causas que se investigan y en el lugar se desplegaron seis medios. En concreto, dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.

Incendio forestal en Pantón, Lugo

En Pantón, un incendio forestal activo en la parroquia de Pombeiro ha obligado a decretar el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís.

El incendio que se originó a las 14:16 horas de este jueves, calcina una superficie de 80 hectáreas.

Por el momento, se han movilizado hasta el lugar tres técnicos, nueve agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y ocho aviones.

Circulación de trenes entre Lugo y Ourense interrumpida

La circulación de trenes entre Lugo y Ourense permanece interrumpida a causa del fuego. Adif informó del corte de circulación pasadas las 16:30 horas. Por esto, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Pasadas las 20;00 horas, no se habían registrado cambios en la situación.

