Un incendio afecta a siete infraviviendas de Fuenlabrada, Madrid

Un incendio afectó durante la madrugada de este sábado a siete infraviviendas situadas en el camino de Las Mulas, en Fuenlabrada, según informaron fuentes de emergencias.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar, encontrando el fuego ya muy desarrollado debido a la acumulación de materiales y enseres, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas. Gracias a su intervención, se logró controlar el incendio y evitar daños mayores en viviendas y almacenes próximos.

El servicio de emergencias sanitarias SUMMA 112 desplegó un operativo preventivo, aunque no hubo necesidad de atender a ninguna persona, ya que no se registraron heridos.

Agentes de la Policía Nacional han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio y esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro.

Muere un hombre en un incendio en Valladolid

Un hombre ha fallecido en un incendio originado en su vivienda en Tudela de Duero, Valladolid. El fuego se declaró minutos antes de las 21:38 horas del viernes 3 de abril. En el momento del aviso, no se sabía si había personas afectadas, aunque desde emergencias indicaron que "se sospechaba que el inquilino pudiera encontrarse en el interior".

Tras recibir la alerta, el 1-1-2 movilizó a la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de la Diputación de Valladolid, Protección Civil y personal sanitario de Sacyl, incluyendo una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez controladas las llamas, los equipos de emergencia localizaron al hombre fallecido en el interior de la vivienda. La víctima estaba sola cuando se produjo el incendio.

Las autoridades investigan las causas del suceso para determinar si se trató de un accidente doméstico o si intervino algún factor externo, mientras coordinan la asistencia a familiares y vecinos afectados.

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