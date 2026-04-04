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Un incendio afecta a siete infraviviendas de Fuenlabrada, Madrid

Cinco dotaciones lograron controlar las llamas en el camino de Las Mulas esta madrugada, evitando que el fuego se extendiera a otras viviendas y almacenes cercanos.

Bomberos de la Comunidad de Madrid sofocan un incendio en siete infraviviendas de Fuenlabrada esta madrugada

Bomberos de la Comunidad de Madrid sofocan un incendio en siete infraviviendas de Fuenlabrada esta madrugadaEuropa Press

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Irene Delgado
Publicado:

Un incendio afectó durante la madrugada de este sábado a siete infraviviendas situadas en el camino de Las Mulas, en Fuenlabrada, según informaron fuentes de emergencias.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar, encontrando el fuego ya muy desarrollado debido a la acumulación de materiales y enseres, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas. Gracias a su intervención, se logró controlar el incendio y evitar daños mayores en viviendas y almacenes próximos.

El servicio de emergencias sanitarias SUMMA 112 desplegó un operativo preventivo, aunque no hubo necesidad de atender a ninguna persona, ya que no se registraron heridos.

Agentes de la Policía Nacional han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio y esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro.

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Tras recibir la alerta, el 1-1-2 movilizó a la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de la Diputación de Valladolid, Protección Civil y personal sanitario de Sacyl, incluyendo una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez controladas las llamas, los equipos de emergencia localizaron al hombre fallecido en el interior de la vivienda. La víctima estaba sola cuando se produjo el incendio.

Las autoridades investigan las causas del suceso para determinar si se trató de un accidente doméstico o si intervino algún factor externo, mientras coordinan la asistencia a familiares y vecinos afectados.

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