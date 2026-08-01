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Sucesos

Tarragona

Muere un trabajador de 65 años al caer desde la azotea de un hotel en Salou

La víctima se encontraba realizando labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y de agua del establecimiento hotelero.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Un hombre de 65 años ha fallecido tras precipitarse desde la azotea de un hotel de Salou (Tarragona) mientras realizaba labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y de agua del establecimiento.

Según han informado este sábado los Mossos d'Esquadra, el accidente se produjo sobre las 21.25 horas del viernes, cuando, por causas que todavía se investigan, el trabajador cayó desde la cubierta del edificio.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que atendieron a la víctima, aunque no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La policía catalana ha puesto los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo, tal y como establecen los protocolos para este tipo de accidentes laborales.

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Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el accidentado ha caído desde una altura de dos metros, en la avenida Los Arenales.

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, médico de urgencias y una UVI que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara.

Noticias de hoy, sábado 1 de agosto de 2026

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