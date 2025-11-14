Muere un joven de 22 años tras caerle una palmera mientras conducía en Torrevieja

Un joven de 22 años ha fallecido este viernes después de que cayera una palmera sobre el coche que conducía. Según han informado desde el Consorcio de Bomberos a EFE, el accidente se ha producido poco después de las 17:00 horas, en la carretera CV-905 de Torrevieja.

La palmera, plantada en la mediana, estaba afectada por el 'picudo rojo', y a consecuencia del viento que ha soplado durante todo el día, ha caído impactando justo en el lado del conductor, provocando su muerte prácticamente instantánea.

El joven era de nacionalidad española y vecino de Torrevieja, y aunque han acudido inmediatamente unidades de la Guardia Civil, policía local y bomberos del parque torrevejense, además de una ambulancia del SAMU, no han podido evitar su fallecimiento.

¿Qué es el picudo rojo?

El picudo rojo es un insecto que vive a costa de las palmeras, es decir, se alimenta de ellas debilitándolas y matándolas finalmente si no se tratan correctamente. Las hembras ponen los huevos escondidos en heridas no selladas de la palmera, o entre las bases de las hojas.

De los huevos eclosionan las larvas, que pueden alcanzar los 5 centímetros de largo y viven en el interior del tronco y en las bases de las palmeras. Estas larvas cuando alcanzan su última fase elaboran un capullo de color marrón hecho con las fibras de la propia palmera, en el interior del cual se transforman en pupas, y, posteriormente, en escarabajos adultos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.