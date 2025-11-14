Cuándo es el puente de diciembre de 2025 y qué días son festivos

Diciembre trae consigo uno de los periodos más esperados del calendario laboral español: el Puente de la Constitución y la Inmaculada. Este periodo festivo marca la antesala de la Navidad y ofrece la ocasión perfecta para desconectar, viajar o compartir tiempo de calidad con familiares y amigos.

Cada año, la duración del puente depende de cómo caen los días festivos. En 2025 el calendario presenta una configuración concreta que conviene planificar con antelación para aprovechar al máximo el tiempo libre.

Así queda el puente de diciembre en el calendario

El puente de diciembre de 2025 combina dos festividades nacionales de gran relevancia: el Día de la Constitución Española y el Día de la Inmaculada Concepción. Este año, ambas fechas se distribuyen de la siguiente manera:

Sábado 6 de diciembre - Día de la Constitución Española : se conmemora la aprobación de la Constitución de 1978. Al coincidir con sábado, no supone un día extra de descanso para la mayoría de los trabajadores con jornada de lunes a viernes.

: se conmemora la aprobación de la Constitución de 1978. Al coincidir con sábado, no supone un día extra de descanso para la mayoría de los trabajadores con jornada de lunes a viernes. Domingo 7 de diciembre : día de fin de semana habitual, que servirá de transición entre ambas festividades.

: día de fin de semana habitual, que servirá de transición entre ambas festividades. Lunes 8 de diciembre - Día de la Inmaculada Concepción: celebración de carácter religiosa que conmemora la concepción de la Virgen María. Al caer en lunes, se une al fin de semana, formando un descanso de tres días consecutivos.

De esta forma, el puente se extiende del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, ofreciendo un respiro antes de las fiestas navideñas. Quienes soliciten libre el viernes 5 de diciembre podrán disfrutar de un puente de cuatro días, ideal para viajar o relajarse.

Festivo nacional en toda España

Tanto el Día de la Constitución como el Día de la Inmaculada Concepción son festivos nacionales no sustituibles, lo que significa que se celebran en todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla.

A diferencia de otros días festivos que pueden trasladarse o combinarse con celebraciones locales, estas fechas se mantienen fijas en el calendario laboral. Esto garantiza un descanso generalizado en todo el país, permitiendo que trabajadores y estudiantes disfruten del mismo periodo libre en todas las regiones.

Qué hacer durante los días festivos de diciembre 2025

Aunque en 2025 el puente no es tan largo como en años anteriores, sigue siendo una oportunidad perfecta para descansar, viajar o sumergirse en el ambiente navideño. Para aprovecharlo al máximo, puedes elegir entre distintas opciones según tus preferencias:

Escapadas urbanas : ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Granada combinan cultura, gastronomía y mercadillos navideños, ofreciendo planes ideales tanto para adultos como para familias.

: ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Granada combinan cultura, gastronomía y mercadillos navideños, ofreciendo planes ideales tanto para adultos como para familias. Naturaleza y turismo activo : destinos de montaña como los Pirineos o Sierra Nevada permiten disfrutar de esquí, senderismo y otras actividades al aire libre que invitan a desconectar del ritmo urbano.

: destinos de montaña como los Pirineos o Sierra Nevada permiten disfrutar de esquí, senderismo y otras actividades al aire libre que invitan a desconectar del ritmo urbano. Planes relajantes en casa: para quienes prefieren quedarse cerca, el puente es perfecto para adelantar compras navideñas, decorar la vivienda, preparar recetas típicas o simplemente dedicar tiempo a los seres queridos.

El puente de diciembre 2025 es, en definitiva, una oportunidad perfecta para disfrutar de ocio, cultura y actividades al aire libre, y llegar a las fiestas de Navidad con energía renovada.

