Efemérides de hoy 17 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de noviembre?

El 17 de noviembre de 2008, Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', considerado el máximo responsable del aparato militar de ETA, es detenido en una operación conjunta entre la Guardia Civil española y los servicios de inteligencia franceses en la localidad de Cauterets, cerca de los Pirineos. La captura se produce en una vivienda donde también es arrestada Leire López Zurutuza, otra integrante de la organización. Ambos estaban armados en el momento de la detención, que fue descrita por las autoridades como uno de los golpes más significativos contra la cúpula de ETA desde la caída de "Thierry", su anterior líder.

Txeroki, huido en Francia desde 2002, era sospechoso de haber ordenado el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007 y de estar implicado en múltiples atentados. Su detención no solo debilitó la estructura operativa de ETA, sino que también permitió avanzar en la cooperación antiterrorista entre España y Francia. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que ETA sufriría este golpe "de manera muy contundente", mientras que la opinión pública celebró la noticia como un paso firme hacia el desmantelamiento de la organización terrorista.

Un 17 de noviembre, pero de 1869, se inaugura oficialmente el Canal de Suez en Egipto, una obra monumental que conectó el mar Mediterráneo con el mar Rojo, transformando para siempre el comercio marítimo global. Tras diez años de construcción liderada por el diplomático francés Ferdinand de Lesseps, la ceremonia de apertura en Port Said reunió a dignatarios de todo el mundo, incluida la emperatriz Eugenia de Montijo, consorte de Napoleón III. El canal, de más de 160 kilómetros de longitud, permitió acortar las rutas entre Europa y Asia sin necesidad de bordear África, consolidando a Egipto como un punto estratégico en la geopolítica internacional.

¿Qué pasó el 17 de noviembre?

1905.- Corea y Japón firman el Tratado de Eulsa por el que la península de Corea es ocupada y declarada protectorado japonés.

1970.- La sonda no tripulada soviética Luna-17 pone el robot Lunojod 1 en la superficie lunar. Es el primer aparato automático controlado a distancia desde la Tierra.

1973.- Se produce en Atenas (Grecia) la revuelta estudiantil de la Universidad Politécnica y fue el principio del fin de la dictadura de los coroneles, que cayó en 1974 tras siete años en el poder.

1989.- Una manifestación estudiantil pacífica en Praga se convierte en una protesta multitudinaria contra el régimen comunista. Es el inicio de la Revolución de Terciopelo, que el 29 de diciembre culminó con la caída del régimen comunista en Checoslovaquia.

1991.- El Parlamento de Macedonia aprueba su nueva Constitución y se proclama Estado independiente, democrático y social.

1997.- Terroristas islámicos asesinan a 58 turistas extranjeros y a cuatro egipcios en el Valle de los Reyes (Egipto). La organización integrista "Yamá Islamiya" se atribuye el atentado.

2002.- Israel anula el acuerdo de Hebrón, suscrito en 1997, por el que compartían con los palestinos el control de la capital del sur de Cisjordania.

2006.- Italia entrega a España a Rabei Osman El Sayed, alias "El Egipcio", para ser juzgado como presunto autor de los atentados del 11-M en Madrid.

2017.- La científica española Rosa Menéndez es nombrada presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), primera mujer en lograrlo en esta institución casi centenaria.

2021.- Japón prueba con éxito el primer tren bala autopilotado.

2024.- El español Jorge Martín se proclama campeón del mundo de MotoGP 2024.

¿Quién nació el 17 de noviembre?

1919.- Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, noble español, primer esposo de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart.

1923.- Pablo Porta, abogado español y dirigente de la FIFA.

1925.- Rock Hudson, actor estadounidense.

1936.- Luis Rafael Sánchez, escritor puertorriqueño.

1942.- Martin Scorsese, director de cine estadounidense.

1966.- Sophie Marceau, actriz francesa.

1974.- Alberto Romero Tomás 'Berto Romero', actor y humorista español.

¿Quién murió el 17 de noviembre?

1986.- José María Ruiz Gallardón, político y abogado español.

1999.- Enrique Urquijo, cantante español.

2006.- Ferenc Puskas, futbolista húngaro.

2013.- Doris Lessing, escritora británica.

2017.- Totò Riina, jefe de la mafia siciliana.

2018.- Arnaldo Roche Rabell, pintor puertorriqueño.

2023.- Agustín Ibarrola, pintor y escultor español.

¿Qué se celebra el 17 de noviembre?

Hoy, 17 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro y el Día de Acción para la Eliminación de Cuello Uterino.

Horóscopo del 17 de noviembre

Los nacidos el 17 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre, se celebran las santas Isabel de Hungría y Victoria y los santos Lisardo, Dionisio y Aniano.