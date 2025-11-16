Muere un hombre de 45 años tras despeñarse desde una altura de 300 metros en Asturias

Un hombre de 45 años ha perdido la vida este domingo después de despeñarse desde una altura de 300 o 400 metros mientras completaba una ruta en la sierra de Gradura, en el concejo asturiano de Teverga (Asturias).

Pudo despistarse con el móvil

Fue otro escalador el que dio el aviso a emergencias tras ver a una persona despeñada, tal y como informan el 112 Asturias y de la Guardia Civil. Además, según cuenta 'La Nueva España', un grupo de escaladores vieron a este hombre "despistado con un móvil", e instantes después le vieron precipitarse al vacío. Estaba haciendo senderismo y no escalada.

Pese al fuerte golpe falleció mientras le trasladaban al hospital

Tras ser movilizados el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, se le practicó reanimación cardiopulmonar y se le inmovilizó para su traslado pero fue mientras ocurría este cuando el hombre falleció.

El cuerpo sin vida fue identificado posteriormente y después fue trasladado a las 17:52 horas hasta el Instituto de Medicina Legal de Asturias (Oviedo) donde le será practicada la autopsia.

Precisamente hace unos meses también perdió la vida un hombre, en esta ocasión de 72 años, en Torla-Ordesa (Huesca) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras caminaba por el sendero que lleva al Pico Pelupín, en la zona de Linás de Broto, dentro del valle de Tena.

