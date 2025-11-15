Una menor de 17 años mata a su cuñada en Asturias

Este sábado una joven ha fallecido en Candamo, Asturias, tras recibir una puñalada en el vientre por su cuñada, una chica menor de edad.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos han tenido lugar cerca de las 16:05h de la tarde de este sábado, en una vivienda situada en la localidad de Aces, en Candamo (Asturias), cuando la presunta agresora ha apuñalado a su cuñada en el vientre, y huido después de dejar a la joven malherida.

Hasta el domicilio donde se han producido los hechos, se han desplazado dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas y los servicios médicos, quienes han intentadoreanimar a la víctima pero sin resultados positivos. Los sanitarios sólo han podido certificar su muerte a las 17:00 horas de la tarde de este sábado.

La autora, detenida en la estación de tren

La presunta agresora, una joven de 17 años, ha salido huyendo del lugar de los hechos, pero los agentes han logrado localizarla a las 16:30h en las inmediaciones de la estación ferroviaria FEVE, donde ha sido detenida por los hechos.

Un caso similar en León

Hace tan sólo seis días ocurría un caso similar, pero esta vez en León. Cuando un hombre apuñalaba mortalmente a su hermano durante una discusión familiar. La víctima, un hombre de 51 años, fue atendida en el Hospital de El Bierzo y, debido su gravedad, la trasladaron al Hospital de León donde fallecía el pasado lunes.

Las lesiones fueron causadas por un arma blanca, y fue el propio agresor el que alertó a los servicios de emergencias y a la Policía Nacional de lo que había ocurrido. El presunto autor de los hechos fue detenido y trasladado a la comisaría de Ponferrada.

Otro caso en Valdemoro, Madrid

En agosto de este mismo año una mujer de 48 años fallecía tras ser apuñalada por su propio hermano en el domicilio familiar en Valdemoro, Madrid.

Los sanitarios acudieron al lugar de los hechos tras recibir el aviso, y se encontraron a la mujer en parada respiratoria con una herida de arma blanca bajo el esternón. Tras estabilizarla, fue trasladada al hospital de la misma localidad donde fallecía horas más tarde.

El hermano de la víctima, de 46 años, fue detenido poco después del suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com