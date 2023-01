Muere Elena Huelva, la 'influencer' que visibilizó su lucha contra el cáncer en redes sociales

Elena Huelva, la 'influencer' que ha mostrado durante varios años su batalla contra el cáncer, ha muerto este martes, tal y como ha comunicado su familia a través de una historia de la red social Instagram. "Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella", han publicado.

La publicación ha estado acompañada de una foto de la joven. Junto al texto, se ha acompañado la publicación con el hashtag #misganasganan, con el que Elena mostró siempre su optimismo ante la vida a pesar de la enfermedad.

"Gracias por todo", ha añadido la familia. Elena Huelva padecía un sarcoma de Ewing un tumor óseo maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave y que afecta principalmente a adolescentes o a adultos jóvenes. La 'influencer' ha fallecido como consecuencia de esta enfermedad a los 20 años, siéndole diagnosticada a los 16.

"Mis ganas ganan"

En las últimas semanas, la salud de la joven ha preocupado mucho. De hecho, el pasado mes de diciembre ella misma publicó un vídeo en el hospital en el que, ya visiblemente muy débil, quiso dar las gracias a todos los que la han acompañado físicamente y a través de las redes sociales en todo este tiempo.

Después de este ingreso, pudo ser trasladada a su casa en su Sevilla natal donde como ella misma ha mostrado ha podido pasar los últimos días de Navidad rodeada de sus seres queridos. El último post de Elena Huelva en Instagram ha sido esta misma mañana.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos siempre. Mis ganas ganan", explicaba la publicación a la que acompañaba una foto con unas manos entrelazadas.