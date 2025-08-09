Efemérides de hoy 9 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

El 9 de agosto de 1963, nace la cantante estadounidense Whitney Houston. Uno de los grandes iconos de la música, la cantante destaca desde sus inicios en la industria, saltando a la fama en 1985 con su primer álbum “Whitney Houston” en el que se encuentran canciones que hoy se consideran verdaderos himnos como “How Will I Know” o “The Greatest Love of All”.

Su carrera no solo destaca en el ámbito musical sino también por su actuación en la gran pantalla. En 1992 protagoniza “El Guardaespaldas” (The Bodyguard), una de las películas más populares de la época y cuya banda sonora se ha convertido en uno de los discos más vendido de todos los tiempos. La balada “I Will Always Love You” llega a alcanzar el número 1 en todas las listas del mundo y la cantante gana con ella numerosos premios.

De hecho, a lo largo de su carrera, Whitney recibe 6 premios Grammy, 30 Billboard Music Awards y 22 American Music Awards. Además, está incluida en el Salón de la Fama del Grammy y en el Libro Guinness de los Récords como la artista femenina con más premios Grammy en la historia de la música.

Tal día como hoy, pero de 1483, la Capilla Sixtina abre sus puertas en el Vaticano durante el papado de Sixto IV. Su impresionante techo, pintado por Miguel Ángel es considerado una de las obras más grandes del Renacimiento. La capilla es concebida como un lugar de culto, pero además es donde tiene lugar las ceremonias papales y los cónclaves.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de agosto?

1483.- Abre sus puertas la Capilla Sixtina en el Vaticano.

1803.- El ingeniero estadounidense Robert Fulton consigue hacer navegar un barco por el Sena con un motor movido por vapor.

1830.- Luis Felipe de Orleans es proclamado Rey de los franceses.

1861.- Se inaugura el trayecto Madrid-El Escorial, primero de la línea ferroviaria Madrid-Irún.

1902.- Coronación de Eduardo VII como Rey de Inglaterra en la Abadía de Westminster de Londres.

1942.- Mahatma Gandhi es arrestado junto con otros dirigentes del Congreso Nacional Indio.

1945.- EEUU lanza su segunda bomba atómica contra la ciudad japonesa de Nagasaki.

1965.- Singapur se separa de Malasia.

1986.- Última actuación de Freddie Mercury con su grupo, Queen, en Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, y antes de su muerte en 1991.

1987.- En Sudáfrica tiene lugar la mayor huelga minera de su historia.

1992.- Finalizan en Barcelona los XXV Juegos Olímpicos, en los que España logró 22 Medallas.

2024.- España se proclama campeona olímpica de fútbolpor segunda vez en la historia después de Barcelona 92, tras ganar a Francia, organizadora de los Juegos.

¿Quién nació el 9 de agosto?

1863.- Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.

1880.- Ramón Pérez de Ayala, escritor y académico español.

1922.- Conchita Cintrón "La Diosa Rubia", famosa rejoneadora, nacida en Chile.

1928.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

1930.- Carmen Balcells, editora española.

1943.- Lorenzo Sanz, empresario español, presidente del Real Madrid.

1959.- Michael Kors, diseñador de moda estadounidense.

¿Quién murió el 9 de agosto?

1962.- Herman Hesse, escritor alemán, Nobel de Literatura-1946.

2013.- Eddie "la bala" Pérez, saxofonista puertorriqueño.

2016.- Gerald Cavendish Grosvenor, sexto Duque de Westminster.

2019.- Inés Bayo, cantante.

2021.- Sergei Kovaliov, disidente soviético y defensor de los derechos humanos.

2023.- Robbie Robertson, guitarrista y compositor estadounidense de The Band.

2024.- Keiichi Tanaami, diseñador gráfico japonés.

¿Qué se celebra el 9 de agosto?

Hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia.

Horóscopo del 9 de agosto

Los nacidos el 9 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto, se celebra san Román, san Secundino, san Marceliano, san Firmo y san Rústico.