Así ha sido el tiroteo que ha dejado una víctima mortal en Sevilla

La Guardia Civil ha comunicado que, la pasada medianoche, se registró un grave incidente en una hamburguesería situada en la Plaza Mártires del Pueblo, en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan.

El alcalde del municipio, José Solano, declaró a Canal Sur, según informa Europa Press, que en el altercado se vieron implicadas familias procedentes de Las Cabezas y de otra población cercana.

Cuando los agentes del Instituto Armado llegaron al lugar, encontraron a un joven de unos 30 años con una herida de bala en la cabeza. Junto a él estaban su padre, de 50 años, y otra persona que lo acompañaba en ese momento, ambos heridos también.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:10 horas, en la avenida Jesús Nazareno de Las Cabezas de San Juan, en pleno centro de la ciudad. Según fuentes policiales, todo comenzó con una discusión entre dos familias en una hamburguesería de la zona. Testigos presenciales relataron que la disputa empezó con el lanzamiento de sillas y, después de esto, uno de los grupos se retiró, pero volvió minutos después y, sin mediar palabra, abrió fuego contra sus rivales. Tres personas resultaron alcanzadas por los disparos. "Empezaron a correr para ponerse a salvo", comentó una mujer que presenció la escena.

Varias llamadas de vecinos alertaron al 112 sobre lo sucedido, indicando que había una persona inconsciente en el suelo. El centro de coordinación movilizó a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061.

El ataque se realizó con un arma corta y, tras el tiroteo, el presunto autor huyó, aunque fue arrestado junto a otra persona que lo acompañaba, sobre las cinco de la madrugada. Ambos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil, donde el principal sospechoso permanece a la espera de declarar y de ser puesto a disposición judicial.

Los tres heridos fueron trasladados a diferentes hospitales: el joven en estado crítico al Hospital de Traumatología Virgen del Rocío; otro afectado al Hospital Virgen de Valme; y el tercero al Centro de Alta Resolución de Lebrija.

A primera hora de la tarde de este viernes, se ha conocido que el hombre de 30 años que estaba herido de gravedad, ha muerto en el hospital después de que los médicos no pudieran hacer nada para salvarle, después de haber recibido un disparo en la cabeza.

Por ahora, se ha descartado que lo ocurrido esté vinculado a cualquier otro tipo de ilícito penal, como un ajuste de cuentas o tráfico de drogas. "Parece que es una cuestión de una reyerta que se produce en el marco de un establecimiento hostelero", ha señalado Francisco Toscano, subdelegado del gobierno en Sevilla.

La investigación, a cargo del equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, continúa abierta para esclarecer el origen de la pelea y las circunstancias exactas del tiroteo.

