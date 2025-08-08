El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

El cantante y compositor mallorquín Jaume Anglada, de 53 años, se encuentra ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca después de que la moto que conducía fuera arrollada por un turismo cuyo conductor se dio a la fuga.

