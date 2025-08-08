Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

El cantante mallorquín, amigo del rey Felipe VI, permanece en la UCI tras sufrir un accidente de tráfico.

El cantante Jaume Anglada, amigo &iacute;ntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca Europa Press

Publicidad

Natalia López
Publicado:

El cantante y compositor mallorquín Jaume Anglada, de 53 años, se encuentra ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca después de que la moto que conducía fuera arrollada por un turismo cuyo conductor se dio a la fuga.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el accidente de Jaume Anglada y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre X en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

Publicidad

Sociedad

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Tres heridos, un de ellos de gravedad, tras un tiroteo en Las Cabezas, Sevilla

SUMARIO

Noticias de hoy, viernes 8 de agosto de 2025

abores de extinción del incendio forestal en As Neves
Incendios

Respiro en Galicia: estabilizados todos los grandes incendios salvo uno en A Fonsagrada

Salvador Illa en el Parlament
Efemérides

Efemérides de hoy 8 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 8 de agosto?

Estrangula, roba varios coches y huye drogado con un niño a bordo
Región de Murcia

Estrangula, roba un coche con un niño a bordo y huye drogado: caos en Mazarrón

Un hombre ha sido detenido en el Puerto de Mazarrón después de cometer varios delitos, que incluyen agresiones a tres personas y el robo de varios coches, uno de ellos con un menor a bordo.

El hueco de la piedra y el presunto responsable
Segovia

Intenta subastar una piedra del Acueducto de Segovia y el ayuntamiento le denuncia: "Estaba rodando por aquí en medio"

Glenn se llevó la piedra a su casa, según dice, para evitar que se deteriorara.

consulta médica

Agrede a una doctora embarazada de seis meses tras acudir sin cita previa a un centro de salud en Ciudad Real: "Sinvergüenza"

Población en España

La inmigración impulsa el crecimiento de la población en España hasta los 49,3 millones

Incendio Tarifa

"Las llamas estaban en el carril de mi casa", la angustia de Unai al ver cómo el incendio de Tarifa iba a destrozarle la vida

Publicidad