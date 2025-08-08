Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Cómo actúan las mafias que roban artículos de lujo?

Un portavoz de los Mossos d´Esquadra explica cómo los grupos organizados ejecutan los hurtos y qué hacen con todo lo que saquean.

Mafias relojes de lujo

¿Cómo actúan las mafias que roban artículos de lujo?

Sofía Cepeda
El verano es una de las épocas del año más esperadas por los españoles. El calor, las vacaciones y la llegada de turistas que llenan las calles. Sin embargo, también es el momento en el que aumentan de forma considerable los hurtos y robos. Uno de los sectores más golpeados es el de la joyería. El Ministerio del Interior cuantifica en un 26.2% lo que representan los hurtos en verano respecto al total anual. El verano pasado superaron los 170.000 casos.

¿Cómo actúan los ladrones que roban joyería de lujo?

El portavoz sindical de los Mossos d´Esquadra, Toni Castejón, nos explica cómo los ladrones ejecutan sus hurtos. "Te dan un golpe, si estás despistado te lo quitan y si no, cuando estás pendiente de lo que está pasando se lo llevan". Afortunadamente, ocurre que la gente se da cuenta de que la están robando y se producen detenciones a tiempo.

Su 'modus operandi' en época de verano y vacaciones es muy concreto. Para aprovecharse de los turistas, vigilan los hoteles, seleccionan el reloj y a partir de ahí te siguen en bicicleta, patinete o corriendo. También tiene como objetivo los coches de alta gama. Los ladrones buscan la distracción de los ocupantes para que bajen la ventanilla y robárselo. Si no lo consiguen en ese momento, te siguen hasta que bajes del coche.

¿Quiénes están detrás de estos robos?

Toni Castejón señala a los grupos internacionales en temporada alta de turismo. Actúan en nuestro país para después vender lo que saquean en países árabes y otras zonas del extranjero. Sin embargo, estos robos también pueden ser cometidos por clanes familiares.

La última víctima, el arquitecto Santiago Calatrava

El arquitecto Santiago Calatrava ha sido la última víctima de estos grupos organizados.

El autor de obras emblemáticas como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o la Estación del World Trade Center de Nueva York está pasando unos días en Valencia.

Ocurrió este pasado miércoles cuando fue atracado mientras esperaba para coger un taxi. El ladrón se acercó a él y le dio un tirón en la muñeca para llevarse un reloj que llevaba puesto. Un artículo de joyería que podría estar valorado en 100.000 euros. Un familiar del arquitecto logró retener al ladrón que trataba de huir con él en el bolsillo. Ahora, el grupo de Atracos de la Policía Nacional investiga los hechos.

Mientras el ladrón estaba retenido por la Policía Local, recibió varias llamadas en su teléfono desde Suiza, lugar de residencia del artista. Esto hace sospechar de que el atracador contaba con información privilegiada sobre los movimientos de Santiago Calatrava, por lo que podría haber sido un robo planeado a la perfección.

