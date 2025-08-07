Un menor intenta agredir sexualmente a una turista tras colarse en su habitación de hotel en Arona, Tenerife

Un menor de 16 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un intento de agresión sexual a una turista en un hotel del municipio de Arona, al sur de Tenerife.

El incidente tuvo lugar en el interior del complejo hotelero, concretamente en la habitación de la víctima, una joven de 22 años. Según fuentes policiales, el menor habría seguido a la turista hasta su alojamiento y, en el momento en que accedía, se coló tras ella para intentar agredirla.

La joven logró mantener la puerta abierta, gritó y se resistió con fuerza, impidiendo que el atacante pudiera consumar la agresión o cerrar la habitación. El hecho ocurrió durante una franja horaria de alta afluencia, en una planta muy transitada del hotel, lo que contribuyó a que el sospechoso huyera del lugar sin lograr su objetivo.

Las cámaras de seguridad del establecimiento permitieron a los agentes reconstruir con precisión los hechos. Gracias a esas imágenes, localizaron al joven en la piscina de otro hotel cercano, donde se alojaba con su familia.

Tras su identificación y detención, el menor ha sido ingresado en un centro especializado para menores infractores, sin posibilidad de abandonar la isla y a disposición de la Fiscalía de Menores.

Detenido un hombre por una agresión sexual en los baños de un supermercado

La Policía Local de Valencia detuvo este lunes a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de un supermercado, según fuentes policiales. Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche, cuando la víctima, que estaba acompañada por un amigo, accedió al aseo del establecimiento. En ese momento, el presunto agresor entró tras ella, la amenazó y la forzó sexualmente antes de huir.

La mujer pidió ayuda de inmediato a agentes próximos, que lograron localizar al sospechoso en las inmediaciones del local. Se trata de un hombre de 51 años que, según medios locales, vive en situación de calle desde hace aproximadamente un mes. Fue detenido por la Policía Local, y posteriormente la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. La víctima fue trasladada al hospital para ser examinada por un forense.

El detenido ha quedado en libertad con medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con la denunciante, tras pasar a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción número 18 de València investiga el caso como un delito de agresión sexual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com