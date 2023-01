Elena Huelva, tus ganas siempre ganan: "Yo soy más fuerte, y más complicada"

Elena Huelva arrancó el año con un susto que puso a todos sus seguidores en vilo. Un enigmático mensaje por las stories de Instagram en el que dejaba un emotivo "os quiero", hizo que la preocupación social fuese máxima.

A las seis de la tarde, "Elena Huelva" era trending topic en Twitter y miles de usuarios no dejaban de desearle lo mejor a la joven luchadora.

Elena Huelva, lanza un mensaje | Instagram: @elenahuelva02

Casi 24 horas después, Elena ha publicado un 'post' en Instagram "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre" comentaba la joven de 21 años junto a la tierna imagen de las manos entrelazadas de su familia, su mayor apoyo.

Su mayor apoyo

Emi la hermana de Elena no se separa de su lado y durante estas fiestas ha compartido unas tiernas imágenes junto a 'su pequeña' tal y como ella misma la llama.

Elena, el pasado 4 de diciembre, dejó un emotivo mensaje mediante un vídeo en todas sus redes sociales, donde mandaba un agradecimiento a quienes la han apoyado. Las ganas de Elena ganan y todos van de su mano en esta batalla, tal y como sus miles de seguidores no paran de demostrar.

La escritora de "Nadie nos ha prometido el mañana. Vive el presente" estuvo ingresada en diciembre, después de comenzar a respirar mal. Su salud es muy delicada, pero sus fuerzas cada vez mayores.

Sarcoma de Edwing

Elena Huelva padece desde hace cuatro años sarcoma de Edwing, un tipo de cáncer extraño. Un tumor óseo maligno se forma en el hueso o en el tejido suave y puede afectar a los huesos de la pierna, brazos, pies, columna vertebral o cráneo.

Las posibilidades de curación de este cáncer en niños y adolescentes es mayor que en adultos.