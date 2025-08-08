Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

San Sebastián

Hospedan en un albergue de Oñate a los 50 malienses que llevan cuatro meses en las calles de San Sebastián

Los vecinos del barrio de Amara Berri, que serán homenajeados mañana por su solidaridad, han despedido a los migrantes con los que han convivido pacíficamente estos meses.

Hospedan en un albergue de Oñate a los 50 malienses que llevan cuatro meses en las calles de San Sebastián

Hospedan en un albergue de Oñate a los 50 malienses que llevan cuatro meses en las calles de San Sebastián

Publicidad

La Diputación Foral de Gipuzkoa junto al Ayuntamiento de Donostia han puesto en marcha una medida "extraordinaria", "urgente" y "temporal" para dar respuesta a la situación de decenas de migrantes, en su mayoría procedentes de Mali, que llevan cuatro meses durmiendo en los soportales de la plaza de las Cofradías Vascas del barrio donostiarra de Amara Berri. Este viernes se han habilitado 50 plazas en una hospedería de Arantzazu, en Oñati, para ofrecerles alojamiento provisional.

El traslado se ha producido sobre las 12.30 horas, tras una reunión informativa que se ha celebrado en el colegio público de Amara Berri, a la que han asistido representantes de la Diputación, miembros de Acción Social, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y dos miembros de la Cruz Roja. Los miembros de CEAR han elaborado un listado con las personas que ocuparán las plazas y, después, la Cruz Roja ha facilitado varias furgonetas para trasladar a los migrantes hasta Oñati.

Hasta el momento, y durante todo este tiempo, los migrantes han encontrado un gran apoyo solidario por parte de la asociación de vecinos de Amara Berri, varios particulares y diversas entidades. En total han sido unos 50 voluntarios y más de 30 personas pertenecientes a diferentes asociaciones. Repartir desayunos, preparar clases de castellano, colaborar en las llamadas para conseguir las citas y repartir cenas son varias de las labores de las que se han encargado desde finales de junio.

Además, este viernes, todos ellos han organizado un pequeño homenaje de despedida y el último de los desayunos que han ofrecido cada mañana desde mediados de mayo: más de 2.000 en total.

Las instituciones han criticado la "falta de recursos y respuesta" del Gobierno, competente en materia migratoria, y solicitan agilizar estos procedimientos y activar suficientes medios para poder "garantizar una acogida digna" a todos aquellos que soliciten asilo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Respiro en Galicia: estabilizados todos los grandes incendios salvo uno en A Fonsagrada

abores de extinción del incendio forestal en As Neves

Publicidad

Sociedad

Río Lérez a su paso por Pontevedra

Galicia activa la prealerta por escasez de agua en 20 municipios: "No va a llover y el consumo sigue disparado"

La Policía Nacional refuerza la vigilancia en las playas de Benidorm con drones y patrullas para evitar robos

Drones al rescate en las playas de Fuengirola: salvan a seis personas durante el mes de julio

Mafias relojes de lujo

¿Cómo actúan las mafias que roban artículos de lujo?

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico Ávila
Ávila

Activan el nivel de emergencia tipo 2 al incendio de Ávila: interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Ávila

Hospedan en un albergue de Oñate a los 50 malienses que llevan cuatro meses en las calles de San Sebastián
San Sebastián

Hospedan en un albergue de Oñate a los 50 malienses que llevan cuatro meses en las calles de San Sebastián

Operación quirúrjica
Sevilla

Reconstruyen el clítoris de una joven de 23 años víctima de mutilación genital tipo III en un hospital de Sevilla

Se trata de una operación pionera que ha conseguido recuperar el aspecto y, sobre todo, su funcionalidad de su aparato reproductor femenino.

Juani en La Barrosa
Cádiz

Juani revoluciona las playas de Chiclana con sus clases de baile

Con la llegada del verano, Juani ha decidido trasladar sus clases a la playa de La Barrosa, donde turistas y vecinos hacen ejercicio mientras pasan un buen rato.

Cárcel murciana de Sangonera la Verde

Un preso mata a otro con la tapa de una lata de atún en la cárcel murciana de Sangonera la Verde

Agentes de policía salvan a una bebé que se estaba asfixiando con la concha de una almeja

Agentes de Policía Local salvan la vida de una bebé de 20 meses que se estaba asfixiando con la concha de una almeja

Monte calcinado por el incendio forestal en Corme aldea

Galicia, contra el fuego: "El 95% son fuegos intencionados, pero la temperatura es nuestro principal enemigo"

Publicidad