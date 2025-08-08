Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Activan el nivel de emergencia tipo 2 al incendio de Ávila: interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Ávila

La UME se ha desplazado para extinguir las llamas del incendio.

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico Ávila

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico ÁvilaEuropa Press

Desde las 14:45 horas de este viernes, en el municipio de San Bartolomé de Pinares (Ávila), a 27 kilómetros de la capital, casi medio centenar de efectivos trabajan en la extinción de un incendio declarado en la zona. Una hora y media después de iniciarse el fuego, la Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) debido a la situación, cuyo origen se desconoce.

En las tareas participan actualmente 45 medios aéreos y terrestres: 11 medios aéreos, 11 autobombas, 8 cuadrillas helitransportadas, 7 cuadrillas terrestres, 5 agentes medioambientales, 2 técnicos y un bulldózer. Además, la Unidad Militar de Emergencia (UME) se ha sumado al operativo, movilizando efectivos del Primer y Quinto Batallón de Intervención desde sus bases en Torrejón y León, según ha informado la propia UME a través de sus redes sociales.

Interrumpida la circulación de trenes entre Ávila y Madrid

A petición de los bomberos, la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid se encuentra totalmente interrumpida entre los municipios de Santa María de la Alameda y Las Navas del Marquésal. Según ha informado Adif, la circulación se ha cortado concretamente en la línea que conecta Villalba de Guadarrama con Ávila, debido a la cercanía de las llamas a las vías del tren. Al igual que se ha cortado en el tramo entre Herradón la Cañada y Zarzalejo. Hasta el momento ha afectado a seis trenes de media distancia.

Desde Renfe informan que se han suspendido los trenes de media distancia que comenzaban su viaje en la estación de Príncipe Pío en Madrid. Para poder continuar su viaje deberán de trasladarse a la estación Chamartín donde serán reubicados en trenes de Alta Velocidad hasta Valladolid.

El fuego, que comenzó poco antes de las tres de la tarde, está complicando seriamente la situación. La UME ha movilizado también a los efectivos del Primer y el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, procedentes de sus bases en Torrejón de Ardoz (Madrid) y León.

Con este la provincia suma dos incendios activos, el de este viernes y el originado el pasado 28 de julio en el Barranco de las Cinco Villas. Hasta el momento ha arrasado en torno a 2.200 hectáreas.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el incendio en Ávila y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico Ávila

Activan el nivel de emergencia tipo 2 al incendio de Ávila: interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Ávila

