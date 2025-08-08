Vídeo: Estas son las imágenes del momento en el que un toro deja herido a un embolador en Port de Sagunt

Durante las fiestas patronales del Port de Sagunt, en Valencia, un embolador vivió un momento de gran tensión cuando, tras colocar las bolas al toro y soltar la cuerda, el animal lo embistió tirándolo al suelo y golpeándole contra la tarima.

Ocurrió el pasado miércoles por la noche y, afortunadamente, el toro no se ensañó con él, sino que se fue por otra dirección. El hombre pudo levantarse por su propio pie y no sufrió heridas graves, aunque fue trasladado al Hospital de Sagunt por precaución y recibió el alta esa misma noche.

Pese al susto, la jornada transcurrió con éxito y una alta participación, destacando actividades infantiles, que reunió a 80 niños y llenó por completo la plaza.

