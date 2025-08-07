Estrangula, roba un coche con un niño a bordo y huye drogado: caos en Mazarrón

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mazarrón (Región de Murcia), ha detenido a un hombre, acusado de cometer una serie de delitos en cadena que incluyen varios robos con violencia, agresiones, conducción temeraria bajo los efectos de droga y alcohol, y poner en grave riesgo a los vecinos del Puerto de Mazarrón.

Los hechos comenzaron la semana pasada, cuando una patrulla fue alertada del robo con violencia de un vehículo. La víctima relató que, mientras esperaba en un semáforo con su hijo menor dentro del coche, un hombre se introdujo en el vehículo, se sentó en el asiento del copiloto y comenzó a forcejear con él. El padre consiguió sacar rápidamente al menor antes de que el agresor huyera a toda velocidad en el coche.

Robo previo y agresiones múltiples

Durante el dispositivo de búsqueda, los agentes encontraron a otra víctima con numerosas lesiones en el rostro. Según su testimonio, un hombre con características similares le había asaltado por la mañana, propinándole puñetazos e intentando asfixiarle para robarle la furgoneta y otras pertenencias.

La investigación apunta a que este primer robo se produjo antes del asalto al coche con el menor, y que ambos vehículos fueron sustraídos por la misma persona. La furgoneta fue localizada cerca del lugar del segundo robo.

Persecución y colisión en zona peatonal

La Policía Local de Mazarrón informó más tarde de un accidente entre dos vehículos en la avenida del Alamillo. Uno de ellos coincidía con el vehículo robado y el conductor, que se encontraba en el lugar, fue detenido. El individuo dio positivo en drogas y alcohol y coincidía con la descripción proporcionada por las víctimas.

Según las primeras pesquisas, el detenido condujo ambos vehículos de forma temeraria por la vía pública, colisionando con otro coche en circulación y poniendo en peligro a sus ocupantes. Después, continuó la huida por varias calles de la localidad costera y llegó a circular a gran velocidad por el paseo marítimo del Puerto de Mazarrón, una zona de uso exclusivamente peatonal, hasta colisionar con un vehículo estacionado.

Cinco móviles robados y más víctimas

Durante la detención, los agentes encontraron en su poder cinco teléfonos móviles robados, -tres de ellos pertenecientes a víctimas de los asaltos-, además de documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Poco después, los investigadores localizaron a una nueva víctima. Se trataba del propietario de una de las tarjetas robadas, que denunció haber sido asaltado momentos antes de los robos de los vehículos. Según su relato, el detenido lo siguió a pie, lo estranguló hasta dejarlo inconsciente y le robó la certera, el teléfono móvil y el dinero.

Finalmente, al detenido se le imputan delitos de robo con violencia e intimidación, agresión, conducción temeraria, daños y delitos contra la seguridad vial por circular bajo los efectos del alcohol y las drogas. La investigación continúa abierta para esclarecer si hay más víctimas relacionadas con los hechos.

