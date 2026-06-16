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Muere un hombre en Cambados tras recibir un disparo de un policía en una operación contra el narcotráfico

Los agentes llevaban una orden judicial para registrar su vivienda. Según el abogado del fallecido, él estaba desarmado.

Muere un hombre en Cambados tras recibir un disparo de un policía en una operación contra el narcotráfico

Un hombre de 31 años muere tras ser disparado durante un operativo contra el narcotráfico

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Úrsula Lorenzo
Úrsula Lorenzo
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A primera hora de este martes se puso en marcha en la comarca de O Salnés, en Pontevedra, una redada contra el tráfico de drogas que tenía como objetivo realizar varios registros simultáneos en distintas localidades. Vilagarcía, Vilanova, Ribadumia y Cambados fueron objeto de estas intervenciones, para las que se desplegó un gran número de agentes e incluso se movilizó el helicóptero de la Policía Nacional.

En Cambados, el barrio de Corvillón amaneció especialmente sobresaltado por esta redada. La Policía entró en una vivienda de la zona y, por motivos que todavía se desconocen, efectuó un disparo contra uno de los presentes. El hombre, de 31 años, fue trasladado al hospital de inmediato con una herida de bala en un hombro. Su situación se complicó y poco después, en torno a las 8 de la mañana, perdió la vida.

La novia del fallecido asegura que él no estaba armado

La novia de este hombre, que se encontraba con él en el momento de los hechos, ha explicado en declaraciones a Antena 3 Noticias que él no estaba armado, que se levantó de la cama al escuchar la puerta y que, al asomarse para ver lo que pasaba, recibió el disparo de la Policía. También el abogado de la víctima ha expuesto públicamente su versión, asegurando que la pareja estaba en la cama y que no fue localizada ninguna arma en la vivienda durante el registro posterior.

La investigación ya está en marcha para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas de los hechos. Se ha decretado el secreto de sumario, por lo que, por el momento, no ha trascendido más información. Desde la Confederación Española de la Policía han salido en defensa de su compañero, asegurando que hay que dejar trabajar a la Justicia y no poner en duda la palabra de un policía dando voz únicamente a una de las partes implicadas, ya que eso significaría “poner en jaque a todo el Estado de derecho”. Asegura el sindicado que esperan poder conocer la versión del Policía y ver lo que ha pasado. A la vez que recuerdan el esfuerzo y dedicación de la Policía Nacional en la lucha contra el narco y la falta de medios con la que trabajan.

"Cambados es una localidad tranquila y esto es un hecho aislado"

El alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, lamentó la muerte del joven y evitó hacer valoración alguna sobre este caso hasta que la investigación esté en condiciones de determinar qué sucedió con exactitud: "La situación es dura para todos, tanto para la familia como para el propio policía, que seguramente no tenía intención de causar la muerte de esta persona".

El regidor quiso trasladar también un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos: "Esto no es representativo de esta localidad tranquila y segura. Es un incidente aislado".

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