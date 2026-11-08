Muere un cazador por un disparo accidental de un compañero cuando guardaban las armas en Cantabria

Un cazador ha muerto este domingo en San Vitores, en el municipio cántabro de Medio Cudeyo, tras recibir un disparo fortuito del arma de un compañero de cuadrilla.

La jornada de caza había terminado y el grupo estaba guardando las armas y los perros.

Según ha confirmado la Guardia Civil, el aviso se recibió hacia las 13.40 horas y alertaba de que podía haber un cazador herido por un disparo en esa localidad.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la cuadrilla del fallecido. Los primeros indicios apuntan a que uno de sus compañeros estaba manipulando un arma cuando esta se disparó accidentalmente y alcanzó a la víctima, que murió en el lugar.

El suceso ocurrió cuando los cazadores ya habían concluido la actividad y estaban recogiendo. En ese momento, mientras guardaban las armas y los perros, se produjo el disparo mortal, según la información facilitada por el instituto armado.

La Guardia Civil ha abierto una investigación y ha instruido diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. La principal hipótesis apunta a un disparo fortuito durante la manipulación del arma.