Muere el bebé de nueve meses que estaba grave tras un incendio en Alcorcón, donde también murió su hermano

Trágico desenlace en el incendio que hubo el pasado jueves en Alcorcón. El bebé de nueve meses que permanecía en estado crítico ha fallecido al no poder superar la gravedad de sus heridas. Su hermano mayor falleció momentáneamente y su madre, que permanecía ingresada en la Unidad de Grandes Quemados, ha sido dada de alta. Sin embargo, ha terminado desolada al saber que sus dos hijos han fallecido, ambos en el mismo incendio.

La mujer, que tiene 30 años de edad, ha sido dada de alta, pero queda pendiente de futuras revisiones médicas para saber si está recuperada del todo a lo largo de las próximas semanas, después de unos días muy complicados para su recuperación. No obstante, la pérdida de sus hijos ha supuesto un fuerte impacto psicológico para ella, por lo que los servicios médicos quedan atentos para saber cómo evolucionará a lo largo de los próximos días.

Quiso dar la vida por ellos

Uno de los aspectos más desgarradores de esta historia es el intento de Beatriz, la madre de los niños, de intentar protegerlos, a riesgo de que ella pudiera morir. Hizo una actuación heroica y trató de protegerlos con su cuerpo, pero no pudo salvarlos. Cuando los tres fueron encontrados, todos estaban en parada cardíaca, y el mayor de los hermanos, Darío, había fallecido ya. El niño tan solo tenía cinco años, y tanto su madre como su hermano pequeño, Álvaro, estaban graves.

Ahora, Beatriz ha sido dada de alta, pero el pequeño Álvaro no ha podido superar sus heridas y también ha muerto, cuatro días después que su hermano mayor. El padre de los pequeños está devastado y, al igual que la madre de los niños, todavía no puede creer que haya ocurrido esta desgracia. Se cree que fue el material del edificio lo que permitió la rápida propagación de las llamas, y que no permitió a todos los vecinos salir a tiempo.