Muere un anciano al precipitarse desde una ventana cuando intentaba huir de una residencia en Palma

Un hombre de 82 años ha muerto tras precipitarse al vacío desde una ventana. El anciano intentaba huir de la residencia de ancianos. Los hechos han ocurrido en Palma.

El suceso ha ocurrido sobre las 06:00 horas, cuando una enfermera se encontró el lugar vacío al entrar en la habitación, según ha adelantado 'Crónica balear'. Además, la ventana de la habitación se encontraba abierta y al asomarse vio al hombre inconsciente en el suelo.

Ante la situación alertó a los equipos de emergencia, que enseguida se movilizaron hasta el lugar. Acudieron un total de dos ambulancias del SAMU 061, una medicalizada y otra básica. También acudieron agentes de la Policía Local de Palma y varias dotaciones de bomberos, ya que tuvieron que saltar un pequeño muro para llegar hasta la víctima.

Cuando los equipos de emergencia llegaron hasta él comprobaron que se encontraba sin signos vitales y con síntomas de llevar horas fallecido, por lo que no han podido hacer nada más que certificar su muerte.

Los agentes se percataron de que solo se encontraba la enfermera que halló al hombre en toda la residencia. Según explicó, eran unos 15 trabajadores durante el horario nocturno, pero no ha sabido responder a los policías sobre dónde se encontraban. Se investiga si había el personal correspondiente o si solo estaba ella durante la noche.

La ventana de la habitación del anciano permanecía cerrada con un sistema de seguridad. Al parecer, el hombre de 82 años se las habría ingeniado para forzarla y conseguir abrirla. Después, habría atado varias sábanas y habría intentado descolgarse por la ventana.

Sin embargo, algo debió fallar y cayó al vacío. Junto al cuerpo se encontraban varios enseres de la víctima, que habría arrojado para recogerlos una vez abajo.

La Policía Nacional investiga los hechos junto a la unidad científica y de homicidios.

Nueve días en una residencia con las piernas en carne viva

No es el único caso reciente en una residencia de ancianos. Destaca el de Gregoria que a sus 71 años y con Alzheimer sufrió quemaduras de segundo grado de cintura para abajo en una residencia de ancianos, y permaneció durante nueve días sin recibir atención médica adecuada, según informa el programa de Antena 3 'Y Ahora Sonsoles'.

Según denuncia su hija, Ana Belén, el personal del centro no trasladó a Gregoria al hospital y minimizó la gravedad de las heridas, asegurando que solo se trataba de una "ampolla".

Sin embargo, al llegar al hospital, los médicos diagnosticaron quemaduras cutáneas de grado II, probablemente causadas por agua caliente. "Estaba achicharrada", ha expresado Ana Belén, visiblemente afectada.

El incidente ocurrió en una residencia de mayores, cuyo director, Javier Martín, ha calificado el caso como "muy aislado" y afirma que no sabe cómo pudo suceder. No obstante, la familia de Gregoria está indignada por la falta de actuación del centro. "Ella siempre va con pantalón largo, no es posible que haya sido por el sol", explicó Ana Belén a 'Y Ahora Sonsoles'.

