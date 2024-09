Una anciana pasa nueve días con las piernas en carne viva sin atención médica en una residencia

A sus 71 años, Gregoria, una mujer con Alzheimer, sufrió quemaduras de segundo grado de cintura para abajo en una residencia de ancianos, y permaneció durante nueve días sin recibir atención médica adecuada, según informa el programa de Antena 3 'Y Ahora Sonsoles'.

Según denuncia su hija, Ana Belén, el personal del centro no trasladó a Gregoria al hospital y minimizó la gravedad de las heridas, asegurando que solo se trataba de una "ampolla".

Sin embargo, al llegar al hospital, los médicos diagnosticaron quemaduras cutáneas de grado II, probablemente causadas por agua caliente. "Estaba achicharrada", ha expresado Ana Belén, visiblemente afectada.

El incidente ocurrió en una residencia de mayores, cuyo director, Javier Martín, ha calificado el caso como "muy aislado" y afirma que no sabe cómo pudo suceder. No obstante, la familia de Gregoria está indignada por la falta de actuación del centro. "Ella siempre va con pantalón largo, no es posible que haya sido por el sol", explicó Ana Belén, refutando una de las posibles explicaciones dadas por la residencia, que sugirió que las quemaduras podrían haber sido causadas por la exposición solar.

Nueve días con las piernas en carne viva

Ana Belén fue alertada por la residencia después de varios días de que su madre presentara las quemaduras. Al llegar al hospital, descubrió que la situación era mucho más grave de lo que le habían informado. "Me dijeron que solo era una ampolla, pero cuando llegamos al hospital, el médico me explicó que eran quemaduras de grado II, probablemente por agua caliente", relató.

La anciana pasó días con las piernas en carne viva, sin recibir la atención médica que requería. "No entiendo cómo no la llevaron antes al hospital", comentó Ana Belén. “Me parece vergonzoso lo que ha pasado”, añadió, denunciando lo que considera un abandono por parte del centro.

Denuncia y búsqueda de justicia

Convencida de que su madre no es la única víctima de este tipo de negligencia, Ana Belén ha decidido emprender una batalla legal contra la residencia. "No puedo permitir que esto siga ocurriendo. Mi madre necesita cuidados constantes debido a su enfermedad y ha sido completamente desatendida", lamentó. Su denuncia busca no solo justicia para Gregoria, sino también visibilizar lo que considera una problemática recurrente en las residencias de mayores.

La lucha de Ana Belén también apunta a evitar que otros ancianos sufran situaciones similares de abandono y negligencia. Este caso recuerda otros recientes incidentes en centros de mayores, como el ocurrido en Barcelona, donde una plaga de hormigas invadió un centro residencial, causando alarma entre los familiares de los internos.

Por su parte, el director del centro, Javier Martín, ha admitido que desconocen cómo se produjo el accidente. “Es un caso muy aislado”, ha asegurado, añadiendo que el personal del centro está colaborando con las investigaciones para aclarar lo ocurrido. Sin embargo, las palabras de Martín no han logrado calmar la indignación de la familia de Gregoria ni de la comunidad, que exige respuestas y responsabilidades por la falta de atención médica inmediata.

Mientras se investiga el caso, la familia de Gregoria se enfrenta al reto de garantizar que su madre reciba los cuidados que necesita y de luchar por un cambio en el tratamiento de los mayores en las residencias del país.

